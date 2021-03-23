Сегодня, в 14:03

Песков опроверг сообщение об ослаблении масочного режима перед выборами

По словам представителя Кремля, несоблюдение мер предосторожности началось еще до начала предвыборных кампаний

Фото: Дмитрий Мальтера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с несоблюдением масочного режима и опроверг информацию о том, что от властей поступали указания ослабить масочный режим перед осенними выборами в Госдуму. 

«То, что люди не носят маски, это никак не связано с избирательной кампанией. Очевидно, что это вопрос сознания людей, чувства ответственности их за свое здоровье и здоровье окружающих», – его слова приводит «Интерфакс»

«До начала всех кампаний, как все знают, не все столь дисциплинированно начали носить маски и применять меры предосторожности», – добавил он. 

Песков отметил, что не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что пока не удается справиться с распространением COVID-19. 

По его мнению, только вакцинирование определенного количества граждан позволит победить коронавирус. 

Выборы в Госдуму в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. 

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о недопуске до выборов в Госдуму экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который был выдвинут партией КПРФ под третьим номером в федеральном списке. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 23 часа назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 5 дней назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Происшествия 22 минуты назад

Жителей десяти регионов России предупредили об угрозе ЧС из-за ливня и ветра

Общество 23 минуты назад

"Любителей халявы не жалко": в сети обсуждают новый ход мошенников

Политика 57 минут назад

"Чего не скажешь ради победы на выборах, а потом хоть трын-трава не расти": «ЕдРо» разнесли за очередное обещание

Происшествия 1 час назад

После взрыва на химзаводе Bayer в Германии пять человек пропало без вести

Общество 1 час назад

Керимов Токай Арифович – биография

Общество 2 часа назад

"Народ, не надо молчать": женщина выгнала детей-инвалидов с площадки и вызвала ярость россиян

Общество 2 часа назад

"Отстаньте уже со своими прививками": россиян не обрадовало новое решение Минздрава по вакцинам

Политика 2 часа назад

Кремль перестал стесняться: Ройзман рассказал, чего россиянам ждать от власти

Политика 3 часа назад

Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать каналы соратников Навального

Общество 3 часа назад

Заболеваемость COVID-19 в России снижается, но смертность остается

Происшествия 4 часа назад

В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда Елену Горбунову

Происшествия 5 часов назад

Ямалец пытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой

Политика 6 часов назад

Братва рвется к власти через КПРФ

Общество 6 часов назад

Следователи считают справедливым заключение под стражу блогера Юрия Хованского

Расследование 7 часов назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Здоровье и дом 7 часов назад

Британские ученые назвали полезную дозу алкоголя

Общество 15 часов назад

Очередной медик призналась, что сливала вакцины от ковида в раковину

Политика 15 часов назад

Тихановская не хочет становиться президентом Беларуси

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика