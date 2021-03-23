Песков опроверг сообщение об ослаблении масочного режима перед выборами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с несоблюдением масочного режима и опроверг информацию о том, что от властей поступали указания ослабить масочный режим перед осенними выборами в Госдуму.

«То, что люди не носят маски, это никак не связано с избирательной кампанией. Очевидно, что это вопрос сознания людей, чувства ответственности их за свое здоровье и здоровье окружающих», – его слова приводит «Интерфакс».

«До начала всех кампаний, как все знают, не все столь дисциплинированно начали носить маски и применять меры предосторожности», – добавил он.

Песков отметил, что не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что пока не удается справиться с распространением COVID-19.

По его мнению, только вакцинирование определенного количества граждан позволит победить коронавирус.

Выборы в Госдуму в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о недопуске до выборов в Госдуму экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который был выдвинут партией КПРФ под третьим номером в федеральном списке.