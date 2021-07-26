За время пандемии умерло рекордное число глав государств

За время пандемии с 2020 года до середины июля 2021 года погибли или умерли восемь глав государств или правительств, что стало рекордным числом в 21 веке. Об этом сообщает РБК по результатам своего исследования.

«Это больше, чем в 2018–2019 годах (пять лидеров умерли или были убиты) или в 2016–2017 годах (четыре человека). Все смерти или гибели лидеров в 2020–2021 годах произошли в странах третьего мира. В 2003–2004 годах умерли семь лидеров глав государств или правительств», – отмечают в агентстве.

От болезней в этот период умерло два африканских лидера — президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Магуфули умер 17 марта 2021 года, Нкурунзиза скончался 8 июня 2020-го. Как сообщалось, оба лидера умерли из-за проблем с сердцем, хотя ранее СМИ писали, что они были заражены коронавирусом.

Скончался из-за проблем со здоровьем также премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа (в ноябре 2020 года) и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини (в декабре 2020 года). В 2020 году умерли сразу два премьер-министра Кот д'Ивуара. 8 июля 2020 года умер Амаду Гон Кулибали, которому стало плохо после заседания совета министров. А 10 марта того же года от рака скончался Амед Бакайоко.

От неестественных причин в 2021 году погибло два президента.

В апреле 2021 года от ранений, полученных в бою с повстанцами, погиб президент Чада Идрис Деби.

А последним случаем стало заказное убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. В ночь на 7 июля группа преступников атаковала здание, где находился Моиз. Он получил смертельное огнестрельное ранение. Во время нападения была также ранена в руку жена президента.