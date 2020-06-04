"С Мишустиным и Собяниным всё плохо?" Россияне о новом побочном эффекте коронавируса
Специалисты из Кембриджского университета выявили существенное снижение уровня интеллекта у переболевших Covid-19
Пандемия коронавирусной инфекции продолжается уже более полутора лет, причём именно в нынешнем году, когда все страны мира ведут борьбу с угрозой посредством разработанных вакцин, учёные выдают всё больше и больше информации о том, с какими последствиями сталкиваются люди, переболевшие Covid-19.
Так, ещё недавно отмечалось, что медики нередко фиксируют в качестве побочного эффекта после лечения от коронавируса выпадение волос, которое отступает спустя какое-то время без специфического лечения. А ещё немногим ранее сообщалось, что болезнь может провоцировать импотенцию и даже бесплодие. Теперь выявлены новые негативные последствия её течения.
Специалисты из Кембриджского университета выявили существенное снижение уровня интеллекта у людей, которые переболели коронавирусом. Результатами своего исследования они поделились на страницах авторитетного медицинского издания Lancet.
Сообщается, что в эксперименте приняли участие свыше 81 тысячи человек, из которых почти 12,7 тысяч – перенесли Covid-19 в той или иной форме.
Всем участникам было предложено сдать тест, включающий в себя набор задач, позволяющих измерить их когнитивные способности. В результате было отмечено, что у большинства заболевших, в том числе и в лёгкой форме, значительно чаще наблюдаются проблемы с выполнением заданий.
Особенно это заметно по задачам, требующих навыков планирования и аргументации. Также специалисты заявили, что перенёсшие коронавирус люди часто сталкиваются с проблемой в подборе слов, концентрации внимания и страдают от помутнения сознания.
Стоит полагать, что подобных исследований будет ещё немало, однако именно на результаты этой научной работы обратило внимание наибольшее количество россиян. В социальных сетях многие из них принялись оставлять комментарии о том, что не верят в подобного рода страшилки и считают такие исследования частью программы, в рамках которой власти разных стран пытаются мотивировать население вакцинироваться.
Но самыми распространёнными комментариями в российских соцсетях оказались те, в которых люди в шутку выражают обеспокоенность из-за умственных способностей депутатов Госдумы, членов правительства и других представителей властей, которые также переболели Covid-19.
«Интеллект снижают такие новости».
«Импотенция была, теперь за мозг взялись. Что ещё придумают?»
«Когда уж успели измерить уровень интеллекта у переболевших? И как это определяется? Я вот переболела, мне теперь бояться или уже поздно?»
«Я два раза переболел, так что прививку ставить не буду, и так дурак».
«Один туман в этой статье. Надо сравнивать с уровнем интеллекта до заболевания и после. Значит, они предполагали, что испытуемые заболеют? И заранее измерили их уровень?»
«Фильмы про зомби никогда не были так актуальны, как сейчас».
«Мишустин переболел, да и многие из Госдумы и правительства, отсюда вывод».
«Госдума и правительство переболели».
«Видимо наши чиновники болеют этим заболеванием не первый десяток лет».
«С переболевшими Собяниным и Мишустиным все тоже плохо?» – иронизируют в комментариях россияне.
Теги: #Собянин, #Мишустин, #коронавирус
Рубрика: Общество