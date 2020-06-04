"С Мишустиным и Собяниным всё плохо?" Россияне о новом побочном эффекте коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается уже более полутора лет, причём именно в нынешнем году, когда все страны мира ведут борьбу с угрозой посредством разработанных вакцин, учёные выдают всё больше и больше информации о том, с какими последствиями сталкиваются люди, переболевшие Covid-19.

Так, ещё недавно отмечалось, что медики нередко фиксируют в качестве побочного эффекта после лечения от коронавируса выпадение волос, которое отступает спустя какое-то время без специфического лечения. А ещё немногим ранее сообщалось, что болезнь может провоцировать импотенцию и даже бесплодие. Теперь выявлены новые негативные последствия её течения.

Специалисты из Кембриджского университета выявили существенное снижение уровня интеллекта у людей, которые переболели коронавирусом. Результатами своего исследования они поделились на страницах авторитетного медицинского издания Lancet.

Сообщается, что в эксперименте приняли участие свыше 81 тысячи человек, из которых почти 12,7 тысяч – перенесли Covid-19 в той или иной форме.

Всем участникам было предложено сдать тест, включающий в себя набор задач, позволяющих измерить их когнитивные способности. В результате было отмечено, что у большинства заболевших, в том числе и в лёгкой форме, значительно чаще наблюдаются проблемы с выполнением заданий.

Особенно это заметно по задачам, требующих навыков планирования и аргументации. Также специалисты заявили, что перенёсшие коронавирус люди часто сталкиваются с проблемой в подборе слов, концентрации внимания и страдают от помутнения сознания.