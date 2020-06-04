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"С Мишустиным и Собяниным всё плохо?" Россияне о новом побочном эффекте коронавируса

Специалисты из Кембриджского университета выявили существенное снижение уровня интеллекта у переболевших Covid-19

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается уже более полутора лет, причём именно в нынешнем году, когда все страны мира ведут борьбу с угрозой посредством разработанных вакцин, учёные выдают всё больше и больше информации о том, с какими последствиями сталкиваются люди, переболевшие Covid-19.

Так, ещё недавно отмечалось, что медики нередко фиксируют в качестве побочного эффекта после лечения от коронавируса выпадение волос, которое отступает спустя какое-то время без специфического лечения. А ещё немногим ранее сообщалось, что болезнь может провоцировать импотенцию и даже бесплодие. Теперь выявлены новые негативные последствия её течения.

Специалисты из Кембриджского университета выявили существенное снижение уровня интеллекта у людей, которые переболели коронавирусом. Результатами своего исследования они поделились на страницах авторитетного медицинского издания Lancet.

Сообщается, что в эксперименте приняли участие свыше 81 тысячи человек, из которых почти 12,7 тысяч – перенесли Covid-19 в той или иной форме.

Всем участникам было предложено сдать тест, включающий в себя набор задач, позволяющих измерить их когнитивные способности. В результате было отмечено, что у большинства заболевших, в том числе и в лёгкой форме, значительно чаще наблюдаются проблемы с выполнением заданий.

Особенно это заметно по задачам, требующих навыков планирования и аргументации. Также специалисты заявили, что перенёсшие коронавирус люди часто сталкиваются с проблемой в подборе слов, концентрации внимания и страдают от помутнения сознания.

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Стоит полагать, что подобных исследований будет ещё немало, однако именно на результаты этой научной работы обратило внимание наибольшее количество россиян. В социальных сетях многие из них принялись оставлять комментарии о том, что не верят в подобного рода страшилки и считают такие исследования частью программы, в рамках которой власти разных стран пытаются мотивировать население вакцинироваться.

Но самыми распространёнными комментариями в российских соцсетях оказались те, в которых люди в шутку выражают обеспокоенность из-за умственных способностей депутатов Госдумы, членов правительства и других представителей властей, которые также переболели Covid-19.

«Интеллект снижают такие новости».

«Импотенция была, теперь за мозг взялись. Что ещё придумают?»

«Когда уж успели измерить уровень интеллекта у переболевших? И как это определяется? Я вот переболела, мне теперь бояться или уже поздно?»

«Я два раза переболел, так что прививку ставить не буду, и так дурак».

«Один туман в этой статье. Надо сравнивать с уровнем интеллекта до заболевания и после. Значит, они предполагали, что испытуемые заболеют? И заранее измерили их уровень?»

«Фильмы про зомби никогда не были так актуальны, как сейчас».

«Мишустин переболел, да и многие из Госдумы и правительства, отсюда вывод».

«Госдума и правительство переболели».

«Видимо наши чиновники болеют этим заболеванием не первый десяток лет».

«С переболевшими Собяниным и Мишустиным все тоже плохо?» – иронизируют в комментариях россияне.

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