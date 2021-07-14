Бастрыкину напрямую будут докладывать о расследовании зверского убийства семьи адмирала

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о двойном убийстве супруги и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Sobesednik.ru подробно рассказывал о зверском убийстве, которое произошло в середине июля в квартире Леонова. По версии следствия, убийцей может быть сам адмирал, которого примерно одновременно сбил поезд в трех километрах от его дома.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, тела которых с множественными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по улице Бутлерова Северной столицы», — говорится в релизе СК.

Там также отмечается, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство»). Бастрыкин поручил установить виновного в «кратчайшие сроки».