В ДТП с самокатами за полгода погибло пять россиян

В МВД России сообщили о том, что за шесть месяцев в стране произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, в первом полугодии 2021 года в России было зарегистрировано 180 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли пять человек и 188 пострадали.

Как отметили в ведомстве, статус самокатов все еще не определен законодательно, и сейчас Минтранс России занимается разработкой соответствующего проекта постановления правительства.

«Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», – добавили они.

Ранее Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние происшествия с участием самокатов, предложил отказаться от них. «Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», – заявил он.