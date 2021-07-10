В ДТП с самокатами за полгода погибло пять россиян
В первом полугодии 2021 года было зарегистрировано 180 ДТП с самокатами, в результате которых пострадали 188 человек
В МВД России сообщили о том, что за шесть месяцев в стране произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, передает ТАСС.
Как говорится в сообщении, в первом полугодии 2021 года в России было зарегистрировано 180 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли пять человек и 188 пострадали.
Как отметили в ведомстве, статус самокатов все еще не определен законодательно, и сейчас Минтранс России занимается разработкой соответствующего проекта постановления правительства.
«Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», – добавили они.
Ранее Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние происшествия с участием самокатов, предложил отказаться от них. «Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», – заявил он.
В начале июля Арт-группа «Явь», по заказу сервисов аренды самокатов, подготовила восемь плакатов и назвала их «Кодекс самокатчиков». Постеры появились на рекламных площадках столицы.
«Мы живём во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это ещё не значит, что так безопасно и правильно» , – поясняют одно из правил авторы кампании.
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