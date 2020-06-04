"Москва прошла пик заболеваемости": жители столицы подняли Собянина на смех после его заявления

Столичный градоначальник Сергей Собянин, ещё недавно пугавший москвичей едва ли не новым локдауном, если те не встанут в очереди в пунктах вакцинации, в очередной раз сменил риторику. Впрочем, нечто подобное ожидали политологи, продолжающие кивать на скорые парламентские выборы и открыто намекающие на то, что власти остро нуждаются в позитивных новостях и своего рода победе над коронавирусом. И очередное выступление Сергея Семёновича вполне укладывается в эту канву.

По его словам, Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом.

– Количество госпитализаций сейчас снижается не такими темпами, поскольку всегда есть сдвиг вправо, ведь люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают довольно сложно болеть, поэтому так много госпитализаций и так много людей в реанимациях, – заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Не забыл мэр Москвы напомнить и о пользе вакцинации, отметив, что привитые горожане болеют значительно меньше.

– А если и заражаются, то болезнь протекает менее тяжело, – добавил он.