"Москва прошла пик заболеваемости": жители столицы подняли Собянина на смех после его заявления
Столичный градоначальник, ещё недавно пугавший едва ли не новым локдауном, в очередной раз сменил риторику
Столичный градоначальник Сергей Собянин, ещё недавно пугавший москвичей едва ли не новым локдауном, если те не встанут в очереди в пунктах вакцинации, в очередной раз сменил риторику. Впрочем, нечто подобное ожидали политологи, продолжающие кивать на скорые парламентские выборы и открыто намекающие на то, что власти остро нуждаются в позитивных новостях и своего рода победе над коронавирусом. И очередное выступление Сергея Семёновича вполне укладывается в эту канву.
По его словам, Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом.
– Количество госпитализаций сейчас снижается не такими темпами, поскольку всегда есть сдвиг вправо, ведь люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают довольно сложно болеть, поэтому так много госпитализаций и так много людей в реанимациях, – заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Не забыл мэр Москвы напомнить и о пользе вакцинации, отметив, что привитые горожане болеют значительно меньше.
– А если и заражаются, то болезнь протекает менее тяжело, – добавил он.
Зная, насколько сильно недовольны москвичи деятельностью Собянина и его команды за все эти полтора пандемических года, можно было ставить деньги на то, что они непременно поднимут главу города на смех. Ну, хотя бы потому, что о пройденном пике заболеваемости он говорит уже не в первый раз, причём, в этот раз сменил позицию заметно быстрее.
«В 4-ый раз поздравляю всех с преодолением пика заболеваемости».
«Потому что выборы скоро, после будет новая волна».
«Почему раньше из каждого утюга про грипп не орали? Сколько можно уже? Оставьте людей в покое».
«Который раз прошла. За идиотов всех считает. Фашизм самый обыкновенный».
«Он это говорит каждые 2 недели, смешно уже».
«Оленевод рулит».
«Хватит людям пудрить мозги вашими коронавирусными бреднями!»
«Ну вот откуда ему известно про ПИК заболеваемости?»
«У него каждую неделю пик проходит».
«Ну ему можно верить, он ведь в медицине волокёт как никто», – иронизируют жители столицы.
Теги: #Собянин, #коронавирус
Рубрика: Общество