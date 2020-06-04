Сегодня, в 18:11

"Москва прошла пик заболеваемости": жители столицы подняли Собянина на смех после его заявления

Столичный градоначальник, ещё недавно пугавший едва ли не новым локдауном, в очередной раз сменил риторику

Фото: Владимир Новиков/Агентство «Москва»

Столичный градоначальник Сергей Собянин, ещё недавно пугавший москвичей едва ли не новым локдауном, если те не встанут в очереди в пунктах вакцинации, в очередной раз сменил риторику. Впрочем, нечто подобное ожидали политологи, продолжающие кивать на скорые парламентские выборы и открыто намекающие на то, что власти остро нуждаются в позитивных новостях и своего рода победе над коронавирусом. И очередное выступление Сергея Семёновича вполне укладывается в эту канву.

По его словам, Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом.

– Количество госпитализаций сейчас снижается не такими темпами, поскольку всегда есть сдвиг вправо, ведь люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают довольно сложно болеть, поэтому так много госпитализаций и так много людей в реанимациях, – заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Не забыл мэр Москвы напомнить и о пользе вакцинации, отметив, что привитые горожане болеют значительно меньше.

– А если и заражаются, то болезнь протекает менее тяжело, – добавил он.

"На миллионах россиян ставились опыты": Несмиян поймал главу Минздрава на признании

Зная, насколько сильно недовольны москвичи деятельностью Собянина и его команды за все эти полтора пандемических года, можно было ставить деньги на то, что они непременно поднимут главу города на смех. Ну, хотя бы потому, что о пройденном пике заболеваемости он говорит уже не в первый раз, причём, в этот раз сменил позицию заметно быстрее.

«В 4-ый раз поздравляю всех с преодолением пика заболеваемости».

«Потому что выборы скоро, после будет новая волна».

«Почему раньше из каждого утюга про грипп не орали? Сколько можно уже? Оставьте людей в покое».

«Который раз прошла. За идиотов всех считает. Фашизм самый обыкновенный».

«Он это говорит каждые 2 недели, смешно уже».

«Оленевод рулит».

«Хватит людям пудрить мозги вашими коронавирусными бреднями!»

«Ну вот откуда ему известно про ПИК заболеваемости?»

«У него каждую неделю пик проходит».

«Ну ему можно верить, он ведь в медицине волокёт как никто», – иронизируют жители столицы.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 день назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 2 дня назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Политика 21 минуту назад

"Санитарное дело" убивает детей Анастасии Васильевой

Общество 28 минут назад

Пока вы были на работе 23 июля: Еще одно СМИ и 5 журналистов признали иноагентами, а в Москве сменяют судей

Общество 32 минуты назад

"Володин – это не фамилия, это принадлежность": в сети комментируют новый фильм команды Навального

Политика 59 минут назад

"Маразм уже": россияне врезали Лаврову за очередную отговорку и призвали его к отставке

Общество 1 час назад

"На миллионах россиян ставились опыты": Несмиян поймал главу Минздрава на признании

Общество 2 часа назад

"А за расстегнутую ширинку камеры штрафовать не будут?" В сети возмущены новым штрафом от ГИБДД

Общество 2 часа назад

Басманный суд возглавил военный судья

Общество 2 часа назад

«Скоро к дисковым телефонам вернемся»: россияне оценили новость, что кнопочные телефоны снова пользуются спросом

Общество 3 часа назад

В Москву вскоре вернется жара до +32°C, но продлится она недолго

Общество 3 часа назад

В зоне подтопления в Забайкалье оказались 2500 человек, в том числе 625 детей

Политика 4 часа назад

Сайт "Ведомостей" упал под DDoS-атакой после публикации колонки Ивана Сафронова

Общество 4 часа назад

"Даже не скрывают, что проводят опыты": россияне взбудоражены заявлением Мурашко о вакцинах

Общество 5 часов назад

Никита Кричевский: как мы сами себе нагадили со "Спутником V"

Общество 5 часов назад

Директора, вступившего в перепалку с губернатором из-за ремонта школы, отстранили

Общество 6 часов назад

Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта

Общество 6 часов назад

"Пенсионный туризм": политолог раскрыл последствия выдачи пенсий гастарбайтерам

Общество 7 часов назад

"Хватит пудрить людям мозги": россияне взбесились из-за новых рекомендаций по COVID-19

Политика 8 часов назад

Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика