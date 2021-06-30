На первого замглавы Минприроды Хакасии завели дело о хищении

Против первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили уголовное дело.

Как сообщается на сайте правительства республики, чиновнику вменяют часть 3 статьи 160 УК («Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере»). Уточняется, что речь идет о растрате имущества при ликвидации автономного учреждения. Чиновник освобожден от занимаемой должности.

«Я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой провести скрупулезное расследование. Правительство Хакасии со своей стороны будет оказывать следствию всестороннее содействие», – заявил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Ранее Sobsednk.ru писал о том, что в Москве был задержан замглавы ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, его обвиняют в создании преступного сообщества. В собственности чиновника обнаружили роскошный особняк с помпезным интерьером, лепниной и фресками, а также унитазом золотого цвета.