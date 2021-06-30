Магомед Толбоев: Илон Маск приедет на МАКС-2023, он обещал

Неужели Илон Маск уже был на МАКСе?

Одной из изюминок МАКСа-2021, помимо прорывных новинок в самолетостроении, должен был стать приезд Илона Маска. По крайней мере о том, что такие переговоры идут, Магомед Толбоев рассказывал «Собеседнику» еще в апреле. В этот раз не получилось. Но Толбоев уверен, что на МАКСе-2023 (авиасалоны проходят только в нечетные годы) Маск обязательно будет.

– Вы ведете переговоры с ним самим или с его помощниками?

– С помощником. У него сейчас непростые времена, как я понял. Есть какие-то новые задумки. В общем, на следующий МАКС, как пока договорено, приедет.

– Вы лично знакомы с Маском?

– Я с ним встречался однажды. Это было давно, кажется, это было в 1993-м. Возможно, чуть позже. Маск тогда был никому не известным, еще студентом, как мне помнится (Маск после обучения – 1989-1991 годы – в университете Куинс в Канаде, поступил в Пенсильванский университет, а в 1995-м – в Стэнфордский, где, впрочем, проучился всего два дня – ред.). Его привез известный японский журналист-фотограф (тем не менее, в официальной биографии Илона Маска об этом событии в его жизни – ни слова – ред.). Ну а я всех принимаю. Так и познакомились. Помню, он тогда удивлялся, как много мы делаем. Сетовал, что в США такого нету. А я тогда ему и скажи: «Так делай!»...

– С тех пор лично не общались?

– Нет. Он ушел в бизнес, я – в политику. Опять же, война была в Чечне… В общем, такая эпоха.

С другой стороны, и без Илона Маска на МАКСЕ-2021 есть что посмотреть и чему поудивляться.