Магомед Толбоев: Илон Маск приедет на МАКС-2023, он обещал
В подмосковном Жуковском начал работу авиасалон МАКС-2021
Новинки отрасли, научные прорывы, до последнего сохранявшаяся тайна новейшего российского истребителя "Шах и мат", высший пилотаж в небе, традиционно прибывший на открытие президент…
Чем еще удивил юбилейный МАКС, отмечающий в эти дни 30-летие?
Космическая еда и «летающий автомобиль»
Пандемия внесла свои коррективы. Два уровня проверки: первые посты проверяли сумки, билеты и наличие аккредитации, на втором – наличие куар-кодов о вакцинации и свежие (не дольше 3 суток) отрицательные результаты ПЦР-тестов.
В остальном – никаких отличий от аналогичных мероприятий. Билеты можно приобрести на входе (800-1000 руб.). Множество киосков с сувенирами (не ниже 200 руб), футболками (1300-1500 руб.), вареной кукурузой (200 рэ за початок), легкими перекусами (хот-дог – 300 рэ), разного рода водой (от 100 руб.), пивом (200 руб.). Встретился киоск даже с космической едой (уверяли, что самая настоящая – именно та, чем питаются космонавты в полетах).
В павильонах тоже каждый старался по-своему. Особой популярностью пользовался с одеждой для летчиков и других авиа-служб: легкие непромокаемые и непромерзающие симпатичные куртки, например, вызвали настоящий ажиотаж – в павильоне фирмы коллеги даже устроили своеобразный примерочный салон. Неподалеку – различные модели скафандров…
Но, главное, конечно, на авиасалоне – новинки техники. Тут и системы радиосвязи, и слежения, и предупреждение о турбулентной зоне, и многое другое…
Очень много беспилотников – на все вкусы и задачи. Одних только дронов десятки – как российских, так и зарубежных производителей (в МАКСе-2021 участвуют около 20 фирм из других стран).
Немало новинок и в малой авиации. Так, «Научно-инженерная компания» привезла на МАКС сверхлегкий двухместный самолет Сигма-7. Его уже окрестили «летающим автомобилем». Он и впрямь похож: рассчитан на двух человек, крылья у него складываются вбок и он может передвигаться по шоссе, заезжать на автозаправки. Кстати, «питается» Сигма-7 бензином АИ-95…
«Коровка из Кореновки»
Авиасалон по традиции открывает президент. Но когда приедет Владимир Путин, никто не знал. В программках, которые раздавали в пресс-центре, время начала президентского показа летной программы, так и было обозначено: «Ч», дальше шло расписание – сколько времени займет полет какой машины. Все мероприятие должно было уместиться в полчаса. Но вот когда стартовать – тайна ФСО… Впрочем, были слухи: одни говорили, что президент должен прибыть между 12 и 14, другие, что после 16… В общем, начиная с полудня посетители старались не отходить далеко от шатра, где намечалась церемония открытия.
...Он прибыл в 13.30. На вертолете. Минут через 10 после посадки мы увидели несколько открытых мини-автобусов, в одном из которых находился Владимир Путин. Среди его спутников были глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров… А вот Сергея Криикалева и Дмитрия Рогозина мы встретили гораздо раньше, в павильоне «Роскосмоса». К приезду Путина Крикалев уже отбыл на Байконур, где на следующий день планировался пуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым лабораторным модулем «Наука». А Рогозин уехал туда же сразу после выступления президента.
По традиции Путин отведал мороженого. Правда, на этот раз сам его не покупал, к тележкам с мороженым не подходил. Холодное лакомство ему и его гостям принесли на веранду вип-ресторана (почему-то в розовом чемоданчике), откуда президент наблюдал за полетом военных и гражданских новинок авиапрома.
По традиции Путин отведал мороженого. Правда, на этот раз сам его не покупал, к тележкам с мороженым не подходил. Холодное лакомство ему и его гостям принесли на веранду вип-ресторана (почему-то в розовом чемоданчике), откуда президент наблюдал за полетом военных и гражданских новинок авиапрома (подробнее о них – на www.sobesednik.ru).
Всем принесли одинаковое – пломбир «Коровка из Коренкова», такое же, какое президент ел и на прошлом МАКСе-2019. В тот раз стаканчик «Вологодского» пломбира он купил своему гостю президенту Турции Эрджепу Эрдогану, а себе выбрал именно «Коровку». С тех пор считается, что это – любимое мороженое Путина, сорт имеет большой успех, активно идет на экспорт, который с начала года превысил уже 500 тонн, а число стран-экспортеров увеличилось в 2 раза. Сегодня «Коровку» покупают в 20 странах, в том числе в Китае, США, Израиле, Греции, Германии, Вьетнаме, Болгарии…
– Путин остался доволен новинками? – спросила я у почетного президента ависалона Героя России, заслуженного летчика-испытателя генерал-майора Магомеда Толбоева.
– Да. Он обнял меня и сказал: «Спасибо, что ты столько лет держишь авиасалон». Обещал приехать и на МАКС-2023.
Неужели Илон Маск уже был на МАКСе?
Одной из изюминок МАКСа-2021, помимо прорывных новинок в самолетостроении, должен был стать приезд Илона Маска. По крайней мере о том, что такие переговоры идут, Магомед Толбоев рассказывал «Собеседнику» еще в апреле. В этот раз не получилось. Но Толбоев уверен, что на МАКСе-2023 (авиасалоны проходят только в нечетные годы) Маск обязательно будет.
– Вы ведете переговоры с ним самим или с его помощниками?
– С помощником. У него сейчас непростые времена, как я понял. Есть какие-то новые задумки. В общем, на следующий МАКС, как пока договорено, приедет.
– Вы лично знакомы с Маском?
– Я с ним встречался однажды. Это было давно, кажется, это было в 1993-м. Возможно, чуть позже. Маск тогда был никому не известным, еще студентом, как мне помнится (Маск после обучения – 1989-1991 годы – в университете Куинс в Канаде, поступил в Пенсильванский университет, а в 1995-м – в Стэнфордский, где, впрочем, проучился всего два дня – ред.). Его привез известный японский журналист-фотограф (тем не менее, в официальной биографии Илона Маска об этом событии в его жизни – ни слова – ред.). Ну а я всех принимаю. Так и познакомились. Помню, он тогда удивлялся, как много мы делаем. Сетовал, что в США такого нету. А я тогда ему и скажи: «Так делай!»...
– С тех пор лично не общались?
– Нет. Он ушел в бизнес, я – в политику. Опять же, война была в Чечне… В общем, такая эпоха.
С другой стороны, и без Илона Маска на МАКСЕ-2021 есть что посмотреть и чему поудивляться.
Традиция есть мороженое
- МАКС-2005. Владимир Путин впервые попробовал мороженого на авиасалоне (клубничный и шоколадный рожки Extreme фирмы Nestle).
- МАКС-2007. Президент остался без мороженого: у палатки, к которой он подошел, не было продавщицы.
- МАКС-2009. По совету Чемезолва купил Maxibon (фирма Nestle).
- МАКС-2011. Путин (тогда премьер-министр) угощал мороженым вице-премьера Сергея Иванова, так как у того не было с собой денег.
- МАКС-2015. Прошел мимо лотков с мороженым.
- МАКС-2017. Купил «Вологодский пломбир» в стаканчике.
Теги: #МАКС-2021, #Путин, #авиация, #новинки авиапрома
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