МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете, первый российский авиадвигатель и таинственный «Шах и мат»

МС-21-300 первоначально делался на основе зарубежных компонентов: лайнер активно предлагался к экспорту, а пройти международную сертификацию было проще самолету, со многими иностранными деталями. Но начались санкции, и самолет остался без композитных материалов для крыльев. Да и двигатели решили заменить отечественными. И вот 14 июля 2021-го на заводе ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в "Ростех") была завершена стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу. Все это изготовлено из российских полимерных материалов, которые были разработаны нашими учеными и запатентованы в России.

Эксперты называют их главными конкурентами Boeing и Airbus на российском рынке. В частности, уверяют, что МС-21-310 превосходит конкурентов по крейсерской скорости (870 км/ч), самой большой коммерческой загрузке (22,6 т) и по цене (96 млн $ против 121 млн у Boeing-737 и 112 млн у Airbus-320NEO.

У него – отечественный двигатель П-14, разработанный в Перми. Самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2019, но в летной программе он участвует впервые. В скором времени он поступит в серийное производство.