МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете, первый российский авиадвигатель и таинственный «Шах и мат»
АНДРЕЙ СТРУНИН: фоторепортаж с открытия юбилейного, 15-го авиасалона МАКС-2021
Встречи на МАКСЕ-2021
В павильоне «Роскосмоса» мы встретили Сергея Крикалева, которого 23 июня вернули в должность исполнительного директора по пилотируемым космическим программам. С авиасалона он сразу направился на Байконур, где уже сегодня, 21 июля, в 17:58, планируется пуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым лабораторным модулем «Наука».
Путин прилетел на вертолете, а передвигался по площадке на отрытом мини-автобусе
В программах, которые раздавали в пресс-центре, время открытия и старта летной программы было обозначено как «час Х»: никто не знал точно, когда приедет президент. Впрочем, ожидали его в диапазоне с 12 до 14 часов. Он прилетел в 13.30. На вертолете. Минут через 10 после посадки мы увидели несколько открытых мини-автобусов, которые двигались к шатру, где должно было проходить официальное открытие юбилейного авиасалона.
Среди спутников президента были глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров, другие официальные лица.
Летная программа
В этом году на авиасалоне изменено расписание летной программы: она будет проходить ежедневно, а не только в выходные дни. Участвовать будут не только российские летчики, но и индийские (название группы высшего пилотажа переводится как «Павлин» – это один из символов Индии). Они показали свое мастерство во второй день работы авиасалона: группа из 4 вертолетов Dhruv разработки индийской компании HAL почти 20 минут исполняла в небе над Жуковским фигуры высшего пилотажа.
Но первые полеты начались сразу после открытия. Президенту и министрам продемонстрировали самые главные новинки отечественного гражданского и военного авиастроения.
В едином строю пролетели новейшие вертолеты - военные и гражданские. Транспортный, ударный, модернизированный ночной охотник, средний многоцелевой и т.д...
Первый за 30 лет двигатель, разработанный в России
На авиасалоне МАКС-2021 было немало премьер. Одна из главных – транспортные самолеты МС-21-300 МС-21-310.
МС-21-300 первоначально делался на основе зарубежных компонентов: лайнер активно предлагался к экспорту, а пройти международную сертификацию было проще самолету, со многими иностранными деталями. Но начались санкции, и самолет остался без композитных материалов для крыльев. Да и двигатели решили заменить отечественными. И вот 14 июля 2021-го на заводе ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в "Ростех") была завершена стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу. Все это изготовлено из российских полимерных материалов, которые были разработаны нашими учеными и запатентованы в России.
Эксперты называют их главными конкурентами Boeing и Airbus на российском рынке. В частности, уверяют, что МС-21-310 превосходит конкурентов по крейсерской скорости (870 км/ч), самой большой коммерческой загрузке (22,6 т) и по цене (96 млн $ против 121 млн у Boeing-737 и 112 млн у Airbus-320NEO.
У него – отечественный двигатель П-14, разработанный в Перми. Самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2019, но в летной программе он участвует впервые. В скором времени он поступит в серийное производство.
Его главное достоинство – самолет предназначен специально для аэродромов с короткими взлетно-посадочными полосами (ВПП): он имеет встроенный трап и способен запускать двигатели без посторонней помощи. Может работать в арктических широтах.
По сообщениям, в закупке самолетов заинтересована Якутия. А по данным «Известий», Единая дальневосточная авиакомпания, создающаяся на базе «Авроры», собирается подписать на МАКСе-2021 соглашение о поставке 19 ИЛ-114-300.
Теги: #МАКС-2021, #Путин, #авиация, #новинки авиации, #Крикалев
Рубрика: Общество