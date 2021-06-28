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МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете, первый российский авиадвигатель и таинственный «Шах и мат»

АНДРЕЙ СТРУНИН: фоторепортаж с открытия юбилейного, 15-го авиасалона МАКС-2021

Фото: Андрей Струнин

Авиасалон в Жуковском решили провести, несмотря на коронавирусную пандемию. 479 участников из 19 стран представили свои разработки. В первый день на площадке побывали порядка 7 тысяч человек.

Встречи на МАКСЕ-2021

В павильоне «Роскосмоса» мы встретили Сергея Крикалева, которого 23 июня вернули в должность исполнительного директора по пилотируемым космическим программам. С авиасалона он сразу направился на Байконур, где уже сегодня, 21 июля, в 17:58, планируется пуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым лабораторным модулем «Наука».


Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Уже через полчаса Крикалева в павильоне «Роскосмос» не было, зато там появился глава ведомства - Дмитрий Рогозин. Вскоре после того, как на авиасалон приехал президент Владимир Путин, чтобы официально открыть мероприятие, глава «Роскосмоса» также отбыл на Байконур.

Путин прилетел на вертолете, а передвигался по площадке на отрытом мини-автобусе

В программах, которые раздавали в пресс-центре, время открытия и старта летной программы было обозначено как «час Х»: никто не знал точно, когда приедет президент. Впрочем, ожидали его в диапазоне с 12 до 14 часов. Он прилетел в 13.30. На вертолете. Минут через 10 после посадки мы увидели несколько открытых мини-автобусов, которые двигались к шатру, где должно было проходить официальное открытие юбилейного авиасалона.

Среди спутников президента были глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров, другие официальные лица.


Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин

Летная программа

В этом году на авиасалоне изменено расписание летной программы: она будет проходить ежедневно, а не только в выходные дни. Участвовать будут не только российские летчики, но и индийские (название группы высшего пилотажа переводится как «Павлин» – это один из символов Индии). Они показали свое мастерство во второй день работы авиасалона: группа из 4 вертолетов Dhruv разработки индийской компании HAL почти 20 минут исполняла в небе над Жуковским фигуры высшего пилотажа.

Но первые полеты начались сразу после открытия. Президенту и министрам продемонстрировали самые главные новинки отечественного гражданского и военного авиастроения.


Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин

В едином строю пролетели новейшие вертолеты - военные и гражданские. Транспортный, ударный, модернизированный ночной охотник, средний многоцелевой и т.д...

Первый за 30 лет двигатель, разработанный в России

На авиасалоне МАКС-2021 было немало премьер. Одна из главных – транспортные самолеты МС-21-300 МС-21-310.


Фото: Андрей Струнин

МС-21-300 первоначально делался на основе зарубежных компонентов: лайнер активно предлагался к экспорту, а пройти международную сертификацию было проще самолету, со многими иностранными деталями. Но начались санкции, и самолет остался без композитных материалов для крыльев. Да и двигатели решили заменить отечественными. И вот 14 июля 2021-го на заводе ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в "Ростех") была завершена стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу. Все это изготовлено из российских полимерных материалов, которые были разработаны нашими учеными и запатентованы в России.

Эксперты называют их главными конкурентами Boeing и Airbus на российском рынке. В частности, уверяют, что МС-21-310 превосходит конкурентов по крейсерской скорости (870 км/ч), самой большой коммерческой загрузке (22,6 т) и по цене (96 млн $ против 121 млн у Boeing-737 и 112 млн у Airbus-320NEO.

У него – отечественный двигатель П-14, разработанный в Перми. Самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2019, но в летной программе он участвует впервые. В скором времени он поступит в серийное производство.

Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин

Его главное достоинство – самолет предназначен специально для аэродромов с короткими взлетно-посадочными полосами (ВПП): он имеет встроенный трап и способен запускать двигатели без посторонней помощи. Может работать в арктических широтах.

По сообщениям, в закупке самолетов заинтересована Якутия. А по данным «Известий», Единая дальневосточная авиакомпания, создающаяся на базе «Авроры», собирается подписать на МАКСе-2021 соглашение о поставке 19 ИЛ-114-300.


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