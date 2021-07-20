В Питере верующие пошли на Курбан-байрам к закрытой мечети вопреки уговорам муфтия

Сегодня мусульмане отмечают праздник Ислама Курбан-байрам. В связи с плохой эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге муфтий Равиль Панчеев призывал верующих не ходить в мечети на праздник: «Всевышний призывает, чтобы мы свои тела держали в здравии и чистоте. Это как раз тот призыв с нашей стороны — более взвешенно относиться к своему здоровью и во избежание заражения своих близких оставаться дома», — писал он. Но эти слова оказали должный эффект не на всех — многие мусульмане все равно пришли в мечеть.

По информации местного издания «Фонтанка», минимум несколько десятков верующих собрались на газоне у мечети на Кронверкском проспекте возле метро «Горьковская». Сама же мечеть была закрыта, но это не помешало им исполнить утренний намаз.

О задержаниях на несогласованной религиозной акции не сообщается.

Курбан-байрам в этом году начинается 20 июля и длится трое суток. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции духовенство Питера, Подмосковья и Москвы решило организовать молитвы в дистанционном формате, а сам праздник рекомендовало отметить в кругу семьи.