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Россия заплатит €7,5 тыс. ЛГБТ-активисту, задержанному за лозунг "Трудовые права для всех"

Активист возглавлял ЛГБТ-колонну на первомайском шествии в Москве в 2016 году

Фото: Скриншот с видео Sota

Европейский суд по правам человека встал на сторону россиянина Дмитрия Ярцева в иске о компенсации морального ущерба. Об этом сообщает PR-служба московской ЛГБТ-группы «Стимул».

В 2016 году Дмитрия задержали на первомайской демонстрации, где он возглавлял ЛГБТ-колонну. Причиной для задержания стало выкрикивания в магафон лозунгов: «Нет дискриминации по полу и ориентации», «Трудовые права для всех».

При этом в протоколе активисту приписали лозунги «Долой полицейское государство» и «Долой ментовской беспредел», которых он не произносил.

Правоохранители утверждали, что лозунги активиста не соответствовали теме заявленного публичного мероприятия. 

ЕСПЧ не стал разбираться с конкретными лозунгами, а лишь указал на то, что в российском законодательстве не предусмотрен запрет на использование нерелевантных лозунгов на митингах. Вопрос о нарушении права на справедливый суд в ЕСПЧ не рассматривался.

Россия должна компенсировать Дмитрию Ярцеву 7,5 миллиона евро в качестве моральной компенсации.

Теги: #ЛГБТ

Рубрика: Общество

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