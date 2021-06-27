"Частную тюрьму" под Петербургом в заброшенном поселке начали закапывать

Источник из силовых структур сообщил «РИА Новостям», что во Всеволжском районе Ленинградской области техника начала закапывать ранее обнаруженную «частную тюрьму».

Как ранее писал Sobesednik.ru, в найденном здании с подвалом были обнаружены помещения камерного типа. В том числе была печь размером с человеческое тело, где экспертиза обнаружила биологические останки. Ранее в этом доме работал Следственный комитет.

Также в доме проживало частное лицо и бывший сотрудник ФСИН. Официальных заявлений со стороны правоохранителей пока не поступало.

ЛенТВ24 на YouTube сообщает, что в доме велись следственные действия по убийству авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелия, расстрелянного на дороге.