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"Частную тюрьму" под Петербургом в заброшенном поселке начали закапывать

Проверки в "тюрьме" приобщили к делу об убийстве авторитетного предпринимателя

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Источник из силовых структур сообщил «РИА Новостям», что во Всеволжском районе Ленинградской области техника начала закапывать ранее обнаруженную «частную тюрьму».

Как ранее писал Sobesednik.ru, в найденном здании с подвалом были обнаружены помещения камерного типа. В том числе была печь размером с человеческое тело, где экспертиза обнаружила биологические останки. Ранее в этом доме работал Следственный комитет.

Также в доме проживало частное лицо и бывший сотрудник ФСИН. Официальных заявлений со стороны правоохранителей пока не поступало.

ЛенТВ24 на YouTube сообщает, что в доме велись следственные действия по убийству авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелия, расстрелянного на дороге.

Рубрика: Общество

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