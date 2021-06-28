В Москве и Подмосковье ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с

Отделения МЧС в Москве и Московской области предупредили жителей регионов о надвигающейся на столичный регион грозе. Ожидается, что ливни со шквалистым ветром начнутся в течение двух часов и будут продолжаться до конца субботы, 17 июля.

Как пишет пресс-служба московского МЧС, ветер здесь может достигать 12-17 метров в секунду, возможны грозы и ливневые дожди. Это отразится в первую очередь на скорости движения автотранспорта, водителям которого рекомендуется ехать значительно медленнее, чем в нормальных погодных условиях.

Областное отделение ведомства также рекомендует по возможности оставаться дома и не использовать в такую погоду автомобили, а также избегать шатких конструкций и не прятаться от дождя под деревьями и мостами, а также избегать линии электропередач. Также стоит убрать вещи с балкона или со двора.

Со ссылкой на Гидрометцентр там сообщают, что ливни по области будут длиться весь день, начиная уже с 11 утра в отдельных частях региона. Ветер там также обещают до 17 метров в секунду, его будут сопровождать грозы.