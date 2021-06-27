Психолог дала советы родителям старшеклассников, которые стремятся работать летом

Работа во время летних каникул никак не влияет на успеваемость школьников и помогает определиться с будущей профессией.

Как отметила в интервью агентству «Москва» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Марина Архипова, летом многие старшеклассники стремятся устроиться на временную работу или пройти стажировку, однако родители часто препятствуют этому, опасаясь, что ребенок потеряет интерес и мотивацию к обучению.

«Но это не так: лето – как раз то время, когда без вреда для учебы можно получить новый опыт», – заверила специалист. Она подчеркнула, что подработка в каникулы – отличный шанс для подростка попробовать силы в той или иной сфере и реализовать свой потенциал.

«Летние стажировки и подработки учат самодисциплине, ответственности, основам финансовой грамотности, а также в дальнейшем позволяют четче сформулировать для подростка ответ на вопрос: «Кем я хочу стать?» – сказала педагог, добавив что желание стать самостоятельным и обрести независимость является нормальным в период становления личности.

Психолог уточнила, что при этом необходимо сохранять баланс между отдыхом, самообразованием и стажировками и при выборе места работы обратить внимание на коллектив, график и близость к дому.