"Что он курит?" россияне назвали главу Минздрава Мурашко "ветеринаром"
Министр здравоохранения РФ сообщил, что в стране каждую неделю фиксируется прирост темпов вакцинации
Глава Минздрава Михаил Мурашко поделился советом с теми гражданами, у которых после вакцинации несколько дней сохраняется высокая температура. В таком случае, отмечает министр, следует вызвать врача. При этом он добавил, что обратиться за медицинской помощью следует, если высокая температура после укола вакциной держится 24 часа.
В то же время Мурашко отмечает, что ситуация во многом зависит еще и от того, как сильно повысилась температура тела. «В целом, у всех вакцин довольно хорошая переносимость. Но организм каждого человека индивидуален», – заявил федеральный чиновник в интервью телеканалу «Россия 1».
В рамках того же интервью глава ведомства сообщил, что в России каждую неделю фиксируется прирост темпов вакцинации.
«Сегодня темпы вакцинации растут и в пиковые дни доходят до показателя в миллион человек за сутки», – отметил он.
Казалось бы, обычное интервью главы Министерства здравоохранения, из числа тех, какие давали другие представители федеральной власти в рамках старательной борьбы государства за лояльность граждан к их противоэпидемиологическим решениям в условиях пандемии. Вот только у самих граждан, похоже, за прошедшие полтора года к властям накопилось такое количество вопросов, что любое высказывание чиновников по поводу коронавируса и, тем более, вакцинации, они воспринимают в штыки. Так произошло и в этот раз, причем, оставляя в социальных сетях комментарии многие россияне явно не стесняются в выражениях. А потому досталось министру со всех сторон, некоторые даже обозвали его ветеринаром.
«Без него бы никто не догадался! Ему надо было ещё добавить классическое "сами виноваты"!»;
«Мурашко совет не советовать, а как минимум развивать медицину по стране!»;
«Ветеринар чётко работает!»;
«Людей насильно заставляют, чтобы работу не потерять, вот и идут, сначала запугали, теперь радуются»;
«Сначала позорно принуждают, под предлогами увольнений и отстранений от работы. А сейчас советы дают, что делать при температуре. Тьфу! Позорище. Проводят свои жалкие исследования исподтишка. Вакцинация должна быть без QR кодов, что за концлагерь с номерками?»;
«Спасибо за совет. А то мы вроде и не знали, что, если в течение трёх суток держится температура, надо обратиться к врачу. Этот совет мы знаем ещё со школы!»;
«Завтра будет новость, что очень мало народу приходят на прививку. Это флэшбэк»;
«У меня мурашки от Мурашко, что он курит?» – пишут граждане в Сети.
Теги: #вакцинация, #коронавирус, #Вакцина от коронавируса
Рубрика: Общество