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Женщины конфликтуют из-за кондиционеров в офисе чаще, чем мужчины

Примерно треть россиян (29%) признались, что у них возникают споры с коллегами из-за работы кондиционера в офисе

Фото: Global Look Press

Примерно треть россиян (29%) признались, что у них возникают споры с коллегами из-за работы кондиционера в офисе.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob, женщины конфликтуют по этому поводу чаще, чем мужчины (33% против 26%). Больше всего разногласий с коллегами относительно температуры воздуха в офисе возникают у сотрудников в возрасте до 34 лет (32%), меньше всего – у людей 45 лет и старше (27%).

Отмечается, что за последние десять лет спорить из-за кондиционеров стали немного реже: в 2011 году на такие конфликты жаловались 31% респондентов, а в 2021 – 29%.

Между тем об отсутствии споров по причине дискомфорта из-за климата в офисе сообщили 46% респондентов, а четверть опрошенных (25%) рассказали, что у них и вовсе нет кондиционера на работе.

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Рубрика: Общество

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