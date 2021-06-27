В Москве возбудили уголовное дело из-за поддельных сертификатов о вакцинации на Госуслугах

Столичная прокуратура со второго раза добилась возбуждения уголовного дела из-за внесения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на портал госуслуг. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает ТАСС.

«После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 (Использование заведомо подложного документа)», – рассказала руководитель пресс-службы.

По данным прокуратуры, неизвестный злоумышленник приобрел заведомо подложные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и в период с 25 июня по 7 июля для получения QR-кодов для посещения ресторанов предъявил их на порталы госуслуг. Но несмотря на наличие достаточных данных о преступлении, уголовное дело по возбуждено не было. Тогда Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело.