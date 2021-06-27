Сегодня, в 10:40

В Москве возбудили уголовное дело из-за поддельных сертификатов о вакцинации на Госуслугах

Неизвестный приобрел подложные сертификаты и предъявил их на портал Госуслуг для получения QR-кода

Фото: Global Look Press

Столичная прокуратура со второго раза добилась возбуждения уголовного дела из-за внесения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на портал госуслуг. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает ТАСС.

«После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 (Использование заведомо подложного документа)», – рассказала руководитель пресс-службы. 

По данным прокуратуры, неизвестный злоумышленник приобрел заведомо подложные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и в период с 25 июня по 7 июля для получения QR-кодов для посещения ресторанов предъявил их на порталы госуслуг. Но несмотря на наличие достаточных данных о преступлении, уголовное дело по возбуждено не было. Тогда Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 6 часов назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Расследование 6 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 52 минуты назад

Россия побила очередной рекорд по смертности от коронавируса за сутки

Общество 1 час назад

В Тобольске задержали сбившего полицейского депутата, он находится в ИВС

Происшествия 1 час назад

Известный российский ученый Иван Пигарев умер после столкновения с самокатом

Происшествия 1 час назад

Число погибших на дорогах Подмосковья в жару увеличилось вдвое

Общество 2 часа назад

Роструд: Отказавшихся вакцинироваться следует отстранять от работы без сохранения зарплаты

Общество 2 часа назад

Полиция Гаити задержала еще двух причастных к убийству президента республики

Общество 3 часа назад

В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град

Здоровье и дом 4 часа назад

Кардиохирург предупредил о небольшом риске для сердца после вакцинации от COVID-19 у детей

Общество 4 часа назад

Большинство предпринимателей в России готовы к новому локдауну

Общество 5 часов назад

Около 62% россиян хотели бы стать самозанятыми, останавливает страх не найти клиентов

Расследование 6 часов назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Общество 12 часов назад

Меркель бессильна: Немецкие власти отказались ремонтировать дорогу в омской деревне

Политика 13 часов назад

Кому арест, кому госпитализация: как изолируют независимых кандидаток перед выборами

Происшествия 14 часов назад

Дошкольник украл у бабушки 275 тысяч, чтобы купить игрушки. Его задержала полиция

Общество 15 часов назад

"Татуировки – временное решение": Несмиян заподозрил скорое "чипирование" россиян

Общество 16 часов назад

"Прорыв собянинской Москвы": депутат Госдумы об идее о татуировках в виде QR-кодов

Расследование 16 часов назад

Иван Голунов начал цикл расследований о самых богатых региональных бизнесменах

Общество 17 часов назад

20 идей по развитию страны от Дмитрия Давыдова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика