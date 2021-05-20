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Стороннику Навального скостили срок за клип Rammstein на три месяца после рождения сына

Андрей Боровиков отбывает наказание за репост порнографического клипа группы Rammstein

Фото: Скриншот с видео

Экс-главе архангельского Штаба Алексея Навального* Андрею Боровикову на три месяца сократили реальный срок отбытия наказания в колонии из-за репоста клипа группы Rammstein с порнографическими сценами. Об этом пишет «Северо-Запад. МБХ медиа».

Напомним, что дело против Боровикова было возбуждено по наводке экс-сотрудника штаба (видео было добавлено на страницу в 2014 году). Гособвинение требовало для политика трех лет колонии строгого режима, но суд назначил ему 2,5 года колонии строгого режима, поскольку его жена была беременна. 

На прошедшем суде к делу приобщили лишь свидетельство о рождении сына Боровикова, все остальные ходатайства адвоката были отклонены.

Сын у Боровикова родился 11 июля.

* Штабы Навального в России признаны запрещенной экстремистской организацией

Теги: #Навальный

Рубрика: Общество

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