Сегодня, в 7:51

Большинство предпринимателей в России готовы к новому локдауну

Как отмечается, подготовиться к повторному локдауну помог опыт весны 2020 года и оставшиеся на удаленке сотрудники

Фото: Дмитрий Мальтера

В России 62,3% опрошенных бизнесменов заявили, что подготовились к новому локдауну из-за COVID-19 в стране, при этом 51,5% уже ждут его. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис онлайн-исследований Oprosso.

Как говорится в исследовании, 23,5% предпринимателей уверены, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса бессрочно, 28% заявили о готовности существовать в таком режиме несколько месяцев, 21% опрошенных готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционном режиме около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, сообщили 18% респондентов.

Как отмечают предприниматели, подготовиться к повторному локдауну им помог опыт весны 2020 года. Почти половина опрошенных (48%) сообщили, что оставили часть сотрудников на удаленке даже после снятия ограничений. Таким образом, 81% опрошенных считают, что ИТ-системы их бизнеса теперь полностью готовы к полноценной удаленной работе.

Не готовыми к таким событиям оказались сферы производства и розничной продажи. 

Рисками, связанными с возможными новыми ограничениями, предприниматели называют падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала.

При этом 73% бизнесменов положительно относятся к вакцинации своих работников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 20 часов назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 2 часа назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Расследование 6 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Здоровье и дом 2 минуты назад

Кардиохирург предупредил о небольшом риске для сердца после вакцинации от COVID-19 у детей

Общество 1 час назад

Около 62% россиян хотели бы стать самозанятыми, останавливает страх не найти клиентов

Расследование 2 часа назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Общество 8 часов назад

Меркель бессильна: Немецкие власти отказались ремонтировать дорогу в омской деревне

Политика 9 часов назад

Кому арест, кому госпитализация: как изолируют независимых кандидаток перед выборами

Происшествия 10 часов назад

Дошкольник украл у бабушки 275 тысяч, чтобы купить игрушки. Его задержала полиция

Общество 11 часов назад

"Татуировки – временное решение": Несмиян заподозрил скорое "чипирование" россиян

Общество 12 часов назад

"Прорыв собянинской Москвы": депутат Госдумы об идее о татуировках в виде QR-кодов

Расследование 12 часов назад

Иван Голунов начал цикл расследований о самых богатых региональных бизнесменах

Общество 13 часов назад

20 идей по развитию страны от Дмитрия Давыдова

Общество 13 часов назад

Большинство россиян предпочли морю дом, дачу или деревню в летний отпуск

Общество 15 часов назад

Эдварду Билу на два года запретили выходить из дома с 20 до 8 часов

Здоровье и дом 15 часов назад

"Спасибо, что жива": Записки нашего спецкора из ковидного ада

Политика 16 часов назад

"Яблоко" уличило "Первый канал" в агитацию за "Единую Россию". Это подтверждает и "Голос"

Общество 16 часов назад

Катастрофа в Крыму: Глава республики высказался о несоблюдении масочного режима

Общество 16 часов назад

В Москве из-за жары повышен уровень озона, эксперты советуют оставаться дома

Общество 16 часов назад

Прививка от недоверия

Политика 16 часов назад

"Не смотрите, нам есть что скрывать". Россияне больше не смогут следить за выборами по камерам

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика