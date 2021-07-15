Большинство предпринимателей в России готовы к новому локдауну

В России 62,3% опрошенных бизнесменов заявили, что подготовились к новому локдауну из-за COVID-19 в стране, при этом 51,5% уже ждут его. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис онлайн-исследований Oprosso.

Как говорится в исследовании, 23,5% предпринимателей уверены, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса бессрочно, 28% заявили о готовности существовать в таком режиме несколько месяцев, 21% опрошенных готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционном режиме около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, сообщили 18% респондентов.

Как отмечают предприниматели, подготовиться к повторному локдауну им помог опыт весны 2020 года. Почти половина опрошенных (48%) сообщили, что оставили часть сотрудников на удаленке даже после снятия ограничений. Таким образом, 81% опрошенных считают, что ИТ-системы их бизнеса теперь полностью готовы к полноценной удаленной работе.

Не готовыми к таким событиям оказались сферы производства и розничной продажи.

Рисками, связанными с возможными новыми ограничениями, предприниматели называют падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала.

При этом 73% бизнесменов положительно относятся к вакцинации своих работников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от COVID-19.