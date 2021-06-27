Песков не смог прокомментировать данные Росстата о положении российских семей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать данные Росстата о том, что 51,2% российских семей не могут справиться с неожиданными тратами и что в 2020 году семьям необходимо было в среднем минимум 60,9 тысячи рублей в месяц, чтобы свести концы с концами.

«Мне трудно это прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом, это средние (данные прим. ред.) или это по регионам каким-то», – приводит ТАСС слова Пескова журналистам.

В рамках исследования Росстат выяснил у россиян, во сколько они оценивают минимальную месячную сумму денег, необходимую всем членам семьи для того, чтобы свести концы с концами. В 2020 году эта сумма составила в среднем 60,9 тысячи рублей. В 2018 году гражданам в среднем было необходимо 58,5 тысячи. Для молодых семей с детьми сумма увеличилась на 17% (до 80,9 тысячи), а для семей с детьми-инвалидами – на 13% (до 88,4 тысячи).

В ходе опроса 8,5% российских семей рассказали, что не имеют возможности оплачивать жизненно важные лекарства, 51,2% не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги, 9% не в состоянии покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа, а 16,7% семей не имеют финансовой возможности употреблять фрукты в любое время года.