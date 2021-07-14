Назван необходимый минимальный доход семьи, чтобы выжить в пандемию в России

В 2020 году российским семьям необходимо было в среднем минимум 60,9 тысячи рублей в месяц, чтобы свести концы с концами. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

В рамках исследования Росстат выяснил у россиян, во сколько они оценивают минимальную месячную сумму денег, необходимую всем членам семьи для того, чтобы свести концы с концами.

Согласно проведенному опросу, осенью 2020 года эта сумма составила в среднем 60,9 тысячи рублей. В 2018 году гражданам в среднем было необходимо 58,5 тысячи.

Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, судя по тем же данным Росстата

Для молодых семей с детьми сумма увеличилась на 17% (до 80,9 тысячи), а для семей с детьми-инвалидами – на 13% (до 88,4 тысячи). При этом прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на человека.

В ходе опроса также выяснилось, что в 2020 году 8,5% российских семей рассказали, что не имеют возможности оплачивать жизненно важные лекарства, 51,2% не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги, 9% не в состоянии покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа, а 16,7% семей не имеют финансовой возможности употреблять фрукты в любое время года.