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Эдварду Билу на два года запретили выходить из дома с 20 до 8 часов

Авто, на котором блогер устроил ДТП, с начала года нарушило скоростной режим более 400 раз

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Эдвард Бил

Фигурант уголовного дела об аварии на Садовом кольце в столице блогер Эдвард Бил (по паспорту Эдуард Биль) признан виновным. Пресненский районный суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и трем годам запрета на управления транспортными средствами.

Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратура Москвы.

Напомним, что в аварии участвовало пять автомобилей, за одним из которых находилась сотрудница Госдумы Мария Артемова. Дело под свой контроль взял прокурор столицы Денис Попов.

Эдвард Бил вылетел на встречную полосу. Также выяснилось, что с начала 2021 года на его авто более 400 раз был нарушен скоростной режим, но при этом машина имела подложные номера.

Теперь блогеру запрещено покидать место проживания с 20:00 до 8:00.

Теги: #блогер

Рубрика: Общество

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