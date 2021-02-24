В Волгограде создателя движения "граждане СССР"* посадили на 6 лет за экстремизм

53-летний житель Волгоградской области Александр Мордовский проведет шесть лет в колонии общего режима, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на СУ СКР региона.

Мужчина вместе с единомышленниками организовал в регионе отделение «Движения СССР»*. Его члены не признают развал СССР и продолжают настаивать, что государство по сей день функционирует.

Среди новых участников они распространяли идеи, будто Российской Федерации на как государства не существует.

Участники движения выступали за противодействие властям всех уровней. Мордовский вместе с соучастниками был задержан в ноябре минувшего года.

* «Движение СССР» признано властями России экстремистским



