Для недокументированных граждан СССР придумали временное удостоверение

В России появился новый документ, удостоверяющий личность, пишет «Парламентская газета».

Президент РФ подписал закон о выдаче временных удостоверениях личности для лиц без гражданства на территории страны. Он будет действительным в течение десяти лет.

Новый документ предусмотрен в том числе для граждан СССР, которые после 1991 года не приобрели гражданства, но жили или приехали жить в Россию после 1 ноября 2002 года.

Документ будет аннулирован в случае, если они получат гражданство или вид на жительство в какой-либо стране. При этом они обязаны будут покинуть Россию в течение 15 суток.

В удостоверении должна присутствовать отметка о постановке на учет по месту пребывания лиц без гражданства.

Всего в России проживают порядка пяти тысяч человек без гражданства и каких-либо документов. Это чаще всего люди из мест заключения, имеющие непогашенную судимость, и граждане, в отношении которых вынесено решение о нежелательности их пребывания в России, но при этом их некуда выдворить из-за отсутствия гражданства.