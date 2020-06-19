Гражданина России хотят лишить единственного паспорта и выслать на Украину

В понедельник Петрозаводский городской суд рассмотрит дело россиянина Алексея Новикова, которого требуют лишить единственного гражданства РФ. Он поменял паспорт СССР на российский и в МВД считают, что его можно забрать назад. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на правозащитную организацию «Русь сидящая».

ГУ МВД по Москве обосновало свое решение об отмене гражданства РФ для Новикова тем, что он был осужден по статье о терроризме. По мнению правоохранителей, это предусматривает автоматическое лишение паспорта, если при его выдаче были предоставлены «заведомо ложные сведения». При этом если человека осудили по «террористической» статье, это, по логике следователей, означает предоставление ложных сведений «в отношении соблюдать Конституцию и законодательство РФ»: «Можно сделать вывод, что у истца отсутствует устойчивая правовая связь с Российской Федерацией», — говорится в пояснении управления МВД Петрозаводска.

Законодательство о терроризме Новиков, как утверждается, нарушил в 2016 году, когда поехал к 89-летней матери в Сумы. По дороге его остановили сотрудники ФСБ: «Когда я отвечал, что ехал на Украину к маме на неделю, а далее собирался вернуться в Россию, следовала фраза "ответ неправильный" и меня ударяли электрошокером». Перед этим он стал мусульманином и читал про «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). По версии следствия, он намеревался примкнуть к террористам, поехав через Украину в Турцию. По словам Новикова, он подтвердил эту версию якобы под пытками по указке силовиков. Также его обвинили в возбуждении ненависти к русским за репост записи страницы «Типичный Большевик».

В результате его осудили на четыре года, но в 2019 году Новиков был освобожден, так как 282 статью УК декриминализировали. Через неделю его мама скончалась, но на похороны его все равно не отпустили. Затем внутренние органы начали процесс лишения его гражданства и переговоры с украинской стороной о высылке, хотя он никогда не был гражданином современной Украины. Он должен уехать из РФ до 30 июня, однако документов у него нет.

«Мы указываем, что статья 22 Закона о гражданстве не позволяет отменять решение о приеме в гражданство человека автоматически при совершении ряда поименованных в ней преступлений. Это недопустимо в случаях, когда человек никогда не имел иного гражданства, кроме гражданства СССР, и получил российское гражданство в упрощенном порядке», — поясняет юрист «Руси сидящей» Ольга Подоплелова. Она также обращает внимание на то, что в России у Новикова остается семья.