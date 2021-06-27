Невеста без Covid-теста: в Туве временно запретили заключать браки
Представители регионального оперштаба назвали бизнес и граждан безответственными в вопросах борьбы с пандемией
Сегодня в республике Тыва местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом резко раскритиковал представителей торговли и местных жителей:
«Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры».
Глава регионального здравоохранения Анатолий Югай отчитался, что сейчас под наблюдением медиков находятся 3220 человек, в стационарных условиях лечатся 1339 человек. Большинство из них носят британский и индийский штаммы коронавируса, которые часто сопровождаются осложнениями и летальным исходом.
Подспорьем для медперсонала становятся прибывающие в республику студенты-ординаторы, но здравоохранение работает из последних сил, чтобы совладать с очередной волной пандемии.
Руководитель оперштаба Александр Брокерт особенно ополчился на граждан, которые проводят в формате «за закрытыми дверями» свадьбы и другие праздники. Из-за этого в республике временно запрещено проведение церемоний бракосочетания. Все даты будут перенесены на более позднее время.
В выходные дни прекратит курсировать общественный транспорт, а религиозным служителям рекомендуют обратиться к верующим, чтобы они не проводили массовые обряды.
До какого числа предположительно продлится действие обновленного указа – не уточняется.
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Рубрика: Общество