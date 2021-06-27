Lufthansa заменит приветствие "Дамы и господа" на гендерно-нейтральное
В авиакомпании заявили, что рассматриваются несколько вариантов обращения: "дорогие гости" или просто "добро пожаловать"
Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от обращения «Дамы и господа».
Как отмечает Die Welt, такое приветствие теперь можно считать пережитком прошлого. Представителей авиакомпании могут обязать применять по отношению к клиентам гендерно-нейтральные выражения. В частности, рассматривается обращение «дорогие гости».
Как вариант, на борту самолетов будут звучать приветствия «доброе утро», «добрый вечер» или просто «добро пожаловать».
Отмечается, что изменится также формат общения между сотрудниками самой компании.
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