Сегодня, в 15:13

Lufthansa заменит приветствие "Дамы и господа" на гендерно-нейтральное

В авиакомпании заявили, что рассматриваются несколько вариантов обращения: "дорогие гости" или просто "добро пожаловать"

Фото: Global Look Press

Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от обращения «Дамы и господа».

Как отмечает Die Welt, такое приветствие теперь можно считать пережитком прошлого. Представителей авиакомпании могут обязать применять по отношению к клиентам гендерно-нейтральные выражения. В частности, рассматривается обращение «дорогие гости».

Как вариант, на борту самолетов будут звучать приветствия «доброе утро», «добрый вечер» или просто «добро пожаловать». 

Отмечается, что изменится также формат общения между сотрудниками самой компании. 

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 4 дня назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 15 минут назад

"Началось опять по новой": россияне испугались слов Пескова об ужесточении "ковидных" ограничений

Политика 33 минуты назад

Дмитрий Песков: Казаки станут росгвардейцами там, где их много

Общество 1 час назад

Европейский суд по правам человека обязал Россию разрешить однополые союзы

Происшествия 15:34

Движение на МЦД-2 восстановлено, пассажиров просят следить за изменениями графика

Для урегулирования ситуации к вечернему часу пик в расписание поездов на всем диаметре внесены серьезные корректировки

Здоровье и дом 2 часа назад

Миндзрав назвал тромбоз самым часто встречающимся осложнением после коронавируса

Происшествия 3 часа назад

Мужчину, который грозился спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, задержали

Общество 3 часа назад

Илон Маск ответил аплодисментами на твит Рогозина о российских олигархах и космосе

Политика 3 часа назад

Анатолий Несмиян: Путин окончательно уехал в прерию вечной охоты за призраками

Происшествия 3 часа назад

В Иркутске мужчина с ребенком выбрался на наружную сторону балкона и требует встречи с женой

Общество 3 часа назад

Россияне требуют разъяснить новые рекорды смертности от COVID-19 на фоне активной вакцинации

Происшествия 4 часа назад

На МЦД-2 случился сбой, поезда в сторону Подольска следуют без остановок

Политика 4 часа назад

Лукашенко и Путин встретились в Константиновском дворце в Петербурге

Общество 5 часов назад

В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Политика 5 часов назад

Кто и за что избил саратовского коммуниста Сергея Подсевалова

Общество 6 часов назад

ВОЗ призвала не смешивать разные вакцины от COVID-19

Происшествия 7 часов назад

Женщину спасли из-под обломков взорвавшейся гостиницы в Геленджике

Происшествия 7 часов назад

Число жертв пожара в иракской больнице для коронавирусных пациентов составило 77

Общество 7 часов назад

Вдова Владимира Арцибашева: "Будем делать ДНК с покойным" –эксклюзив Sobesednik.ru

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика