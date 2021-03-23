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Ученый заявил, что считает скафандр единственным способом защиты от COVID-19

По словам эесперта, люди не понимают, что главным фактором того, что они заразились, является их собственное поведение

Фото: Global Look Press

О том, что защититься от COVID-19 без масок и вакцинации можно только надев на себя скафандр, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. 

«Технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад… Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов», – отметил ученый. 

По словам Нетесова, люди верят только в сложные вещи, но не понимают, что главным фактором того, что они заразились, является их собственное поведение.

Он добавил, что судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей, и единственный путь реальной борьбы с коронавирусом – это скорейшая вакцинация и ношение масок везде, где есть люди. 

Ранее доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, от чего зависит появление новых мутаций коронавируса и как это остановить. По его словам, новые волны COVID-19 связаны с мутирующими формами коронавируса, такими как индийский штамм «Дельта» и его более опасный вариант «Дельта плюс». 

Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей.

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