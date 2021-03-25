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Свадьбы, корпоративы и юбилеи в Москве разрешены только в ресторанах COVID-free

Все мероприятия в помещениях в столице могут проводиться только с использованием системы QR-кодов для гостей

Фото: Global Look Press

Банкеты в столице теперь можно проводить только в «бесковидных» ресторанах и с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей. Об этом сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На данный момент в городе для посещения открыты только "бесковидные" рестораны – таких площадок почти 8 тыс. Все мероприятия в помещениях – свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты – могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей», – заявил Немерюк.

При этом он добавил, что находиться без QR-кодов на летних верандах и сезонных кафе, а также в шатрах можно будет до 1 августа. 

В Москве с 28 июня в кафе и рестораны можно пройти только по QR-коду. Его выдают привитым от коронавируса гражданам и переболевшим за последние полгода под наблюдением врача. Также код можно получить на основании отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее трех дней назад. Это делается в приложении ЕМИАС, на портале mos.ru, а также в «Госуслугах».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение QR-кодов в ресторанах, заявила, что для того, чтобы остановить пандемию коронавируса в России, необходимо принять комплекс мер, а не одну. По словам представителя ВОЗ, для предотвращения передачи инфекции необходимо использовать индивидуализированные и последовательные меры общественного здравоохранения, а также социальные меры в сочетании с доступной вакцинацией.

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