"Пора заканчивать этот ковид-цирк": жители Петербурга удивлены высказыванием вице-губернатора
Массовые мероприятия от властей – нормально, а антиправительственные митинги – рассадник инфекции, иронизируют горожане
До проведения в Петербурге традиционного для Северной столицы праздника школьных выпускных «Алые паруса» многие эксперты высказывали опасения, что праздник спровоцирует в городе вспышку коронавирусной инфекции.
При этом, как рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, количество выявленных случаев заражения среди выпускников и их ближайших родственников в течение последних двух недель снижалось. По её словам, праздник в городе прошёл с соблюдением всех противоэпидемических мер.
«Начиная с первого дня проведения мероприятия, согласно поручению, данному главой федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания Татьяны Голиковой, вёлся мониторинг по заболевшим среди выпускников и членов их семей.
Теперь можно подвести итоги этого мониторинга: никаких признаков эпидемического следа от проведения праздника выявлено не было. А если говорить проще, то в течение всех 14 дней, когда могла себя проявить вспышка коронавируса, количество заболевших в наблюдаемой группе лиц плавно снижалось», – пишет Потехина на своей персональной страничке в социальной сети.
Примечательно, что немногим ранее городские власти раскрыли меры, предпринятые во время проведения «Алых парусов». Так, отмечалось, что специально для выпускников во время праздника была сформирована специальная санитарная зона безопасности, которая включала в себя набережные и Дворцовую площадь. Кроме того, на праздник были допущены только выпускники и сопровождающие их учителя, которые имеют высокий уровень антител.
Россияне в комментариях под соответствующей новостью высмеяли заявление Ирины Потехиной, недвусмысленно намекая на то, что массовые мероприятия от властей не вызывают у последних никакой тревоги, в то время как антиправительственные митинги, по их мнению, являются явным рассадником коронавирусной инфекции.
«Доказано, что вспышку короны вызывает только антиправительственные митинги и одиночные пикеты».
«Где надо снижается, где не надо – не снижается. Надоел этот цинизм и вранье».
«Ага, коронавирус распространяется только от протестных акций».
«Странно как то, вроде массовое скопление, а заболеваемость снижается. Браво российской медицине».
«Вирус взял отгул что ли? Нужно с ним договориться тогда, чтобы он Россию вообще никогда не трогал, а не только по праздникам».
«Задолбали двойные стандарты».
«Ахаха, просто чушь, тысячи человек в толпе не вызвали роста заболеваемость… На кого это расчитано? На смотрителей телевизора?»
«Пора заканчивать этот ковид-цирк», – пишут россияне.
Теги: #коронавирус, #Алые паруса, #Санкт-Петербург
Рубрика: Общество