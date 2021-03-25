"Пора заканчивать этот ковид-цирк": жители Петербурга удивлены высказыванием вице-губернатора

До проведения в Петербурге традиционного для Северной столицы праздника школьных выпускных «Алые паруса» многие эксперты высказывали опасения, что праздник спровоцирует в городе вспышку коронавирусной инфекции.

При этом, как рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, количество выявленных случаев заражения среди выпускников и их ближайших родственников в течение последних двух недель снижалось. По её словам, праздник в городе прошёл с соблюдением всех противоэпидемических мер.

«Начиная с первого дня проведения мероприятия, согласно поручению, данному главой федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания Татьяны Голиковой, вёлся мониторинг по заболевшим среди выпускников и членов их семей.

Теперь можно подвести итоги этого мониторинга: никаких признаков эпидемического следа от проведения праздника выявлено не было. А если говорить проще, то в течение всех 14 дней, когда могла себя проявить вспышка коронавируса, количество заболевших в наблюдаемой группе лиц плавно снижалось», – пишет Потехина на своей персональной страничке в социальной сети.

Примечательно, что немногим ранее городские власти раскрыли меры, предпринятые во время проведения «Алых парусов». Так, отмечалось, что специально для выпускников во время праздника была сформирована специальная санитарная зона безопасности, которая включала в себя набережные и Дворцовую площадь. Кроме того, на праздник были допущены только выпускники и сопровождающие их учителя, которые имеют высокий уровень антител.