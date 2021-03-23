Собянин: пик заболеваемости COVID-19 пройден

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на тяжелую обстановку с коронавирусом, пик заболеваемости в столице пройден. Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1», приводит ТАСС.

«Мы пиковые значения преодолели. И сейчас наблюдается некоторая стабилизация, даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», – сообщил он.

По его словам, сейчас видно как нарастает вакцинация вторым компонентом.

«Если мы первую довели до 90 тыс. в день, вторая сегодня составляет 20-30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс.», – пояснил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки. «Мы уже заранее подготовились к тому, что вот эти два направления вакцинации первым и вторым компонентом где-то сойдутся в пике. Нам нужно выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому», – добавил градоначальник.