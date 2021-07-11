Вчера, в 13:31

Против москвички, жестко задержанной за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело

Ранее пострадавшая женщина писала на задержавших ее сотрудников полиции заявления в Следственный комитет и МВД

Фото: Global Look Press

В Москве возбудили уголовное дело против жительницы столицы Валентины Муженской, которую 25 июня сотрудники полиции вынесли из здания МФЦ за отказ надеть маску. Об этом сообщил адвокат женщины «Новой газете». 

«Да, дело против нее возбудили», — заявил ее адвокат не раскрыв подробности. 

По данным источников газеты, Муженская должна будет явиться на допрос 23 июля.  

Как сообщалось ранее, 25 июня, мать четырех детей Валентина Муженская приехала в МФЦ, чтобы получить утерянную социальную карту. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за того, что женщина отказалась надеть маску. Она объяснила это тем, что ей было плохо, и пообещала надеть маску, когда подойдет ее очередь. 

Полицейские приехали, когда Муженскую уже пригласили к окошку, там она сидела в маске. Они предложили ей пройти с ними, а когда она отказалась они силой вынесли ее из здания. По словам женщины, после действий полицейских врачи зафиксировали у нее синяки, ушибы, ссадины рук и ног

После этого, Муженская написала на сотрудников полиции заявления в Следственный комитет и МВД и заявила, что намерена добиваться возбуждения дела против полицейских. 

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