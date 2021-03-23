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В России зафиксировали максимум вылечившихся после коронавируса с февраля этого года

За сутки в России выздоровели 21 336 человек, а за весь период пандемии – 5 143 255 человек

В России после коронавируса вылечились 21 336 человек за сутки, следует из данных, опубликованных Оперштабом по борьбе с заболеванием. Это максимум с 11 февраля 2021 года.  

За весь период пандемии в России выздоровели 5 143 255 человек.

При этом в стране третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19 – 734 случая и 24 818 новых заболевших коронавирусом. 

Как предупредил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с усилением жары опасность коронавируса увеличивается. 

«Жара и COVID – это очень плохое сочетание... Осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», – приводит его слова ТАСС

Главврач также рассказал, что в Коммунарку сейчас поступает достаточно большое количество пожилых пациентов с нетяжелым течением COVID-19, но в тяжелом состоянии, связанным с жарой и обезвоживанием, с дополнительным риском тромбоза. Как напоминают врачи, коронавирус сейчас протекает с повышенным тромбообразованием.

По прогнозам синоптиков, с 8 июля до 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов.

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