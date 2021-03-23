В России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

В России за последние сутки выявлено 24 818 случаев коронавируса и 734 смертей. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с заболеванием.

За все время в России зарегистрировано 5 707 452 случая коронавируса и 140 775 летальных исходов, выздоровели при этом 5 143 255 человек.

Самый высокий прирост заболевших остается в Москве – 6040 человек за сутки, госпитализировано 1 717, умерло 109 пациентов, в тяжелом состоянии находится 691 человек.

Высокий уровень заболеваемости также зафиксирован в Московской область – 2581 новых случаев – и в Санкт-Петербурге – 1937 заболевших.