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"Ну, теперь можно брать "Гелик" в кредит и каждый день есть красную икру": в сети смеются над Минтруда

Россияне в бешенстве от того, что госструктура на полном серьёзе гордится повышением МРОТ до 13 с копейками тысяч рублей

Фото: Замир Усманов/Global Look Press

В 2022 году минимальный размер оплаты труда в России составит 13 617 рублей, заявили в пресс-службе Минтруда.

«Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещён на портале regulation.gov.ru», – говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, по новой методике минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум рассчитывают исходя из медианной заработной платы и медианного среднедушевого дохода. Для МРОТ это соотношение – 42%, для ПМ – 44,2%. Медианную зарплату рассчитывает Росстат. Она представляет такой размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.

Согласно данным Росстата, в 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года.

Согласно пояснительной записке, принятие этого проекта способствует повышению заработной платы около 4,7 миллиона работников.

На соцсети все эти исчисления не произвели никакого впечатления, а только разозлили людей.

«Вот на эту зарплату и перевести всех чиновников. Чтобы сразу могли прочувствовать все прелести жизни на эту зарплату», – предлагает россиянин.
Медианная зарплата россиян оказалась в полтора раза ниже номинальной

«Давно пора увязать доходы чиновников, депутатов с этим МРОТ, скажем 10 МРОТ и ни копейки больше. Положение беднейшей части населения быстро улучшится», – считает читатель.

«Сами бы попробовали на это прожить. Я инвалид, моя пенсия равна прожиточному минимуму, если быть точным к пенсии мне доплачивают до ПМ, чтоб с голоду не сдох. Подержать бы правительство и депутатский корпус по домам, и чтоб попробовали оплатить жильё и поесть на эту сумму», – звучит крик души от москвича.

«Ошиблись, наверное, там, в Минтруде, тройку и единицу в цифре местами перепутали, совсем не та сумма получилась которая должна быть», – пишет россиянин о том, что в реальности сумма МРОТ должна быть в районе 30 с небольшим тысяч рублей.

«Класс! Так держать! Теперь даже икру красную можно есть каждый день», – иронизирует читатель.

«Ну всё, можно брать "Гелик" в кредит», – вторит ему следующий комментатор.

«Ну, теперь и вправду заживём!» – иронично радуется петербуржец.

«Позорище…» – одним словом описывает происходящее пенсионер.

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