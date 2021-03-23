"Ну, теперь можно брать "Гелик" в кредит и каждый день есть красную икру": в сети смеются над Минтруда

В 2022 году минимальный размер оплаты труда в России составит 13 617 рублей, заявили в пресс-службе Минтруда.

«Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещён на портале regulation.gov.ru», – говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, по новой методике минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум рассчитывают исходя из медианной заработной платы и медианного среднедушевого дохода. Для МРОТ это соотношение – 42%, для ПМ – 44,2%. Медианную зарплату рассчитывает Росстат. Она представляет такой размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.

Согласно данным Росстата, в 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года.

Согласно пояснительной записке, принятие этого проекта способствует повышению заработной платы около 4,7 миллиона работников.

На соцсети все эти исчисления не произвели никакого впечатления, а только разозлили людей.

«Вот на эту зарплату и перевести всех чиновников. Чтобы сразу могли прочувствовать все прелести жизни на эту зарплату», – предлагает россиянин.