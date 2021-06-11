Медианная зарплата россиян оказалась в полтора раза ниже номинальной

Сегодня, 11 июня, Росстат опубликовал данные о медианной среднемесячной зарплате в российской экономике. По новым подсчетам она составила 32 422 рубля (в 2019 году этот показатель равнялся 30 458 рублям).

Как пишет РБК, в этот раз расчет производился на основе административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат. Всего задействовали данные более 75 миллионов человек.

Под медианной зарплатой понимается та сумма, на которой рабочее население страны разделяется пополам: 50% получают меньше этой суммы и 50% – получают больше.

Номинальная же зарплата в России в 2020 году составляла 51 352 рубля.



