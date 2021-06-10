Любовь Соболь обвинила координатора "Лиза Алерт" в привлечении Покраса Лампаса к выборам
Современный художник, сотрудничавший с поисково-спасательным проектом, появился в предвыборном ролике Олега Леонова
Любовь Соболь возмутилась участием художника Покраса Лампаса в избирательной кампании координатора проекта поиска пропавших людей «Лиза Алерт» Олега Леонова.
Современный художник оказался в предвыборном ролике, кадры которого были сняты на фоне мурала с именами пропавших детей. Он был нанесенного Покрасом Лампасом на стену столичной многоэтажки в День памяти о пропавших детях при соучастии отряда «Лиза Алерт».
Соратница оппозиционера Алексея Навального называет Леонова «провластным кандидатом».
О, Покраса Лампаса @PokrasLampas использовали в предвыборной агитации провластного кандидата в Госдуму Олега Леонова. Фу. Сказали, видимо, поддержать проект поиска пропавших детей, а потом записали общее видео с кандидатом и разметили ролик на предвыборном сайте. pic.twitter.com/hmhLR9JLdP— Соболь Любовь (@SobolLubov) July 7, 2021
Олег Леонов 10 июня сообщил о намерении выдвигаться на выборы в Госдуму от 208-го Центрального округа.
«Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Я не хочу выдвигаться ни от каких партий, буду собирать подписи, пойду как самовыдвиженец», – объяснял координатор поисково-спасательного отряда.
Чуть позже Олег Леонов выступал с критикой тотальной партийности в Госдуме, где независимому депутату выделяется всего пять минут в два месяца для выступления, из-за чего приходится сотрудничать с фракциями, чтобы продвигать какие-либо инициативы.
Как писали «Открытые медиа», независимость Леонова вызывает у представителей оппозиции сомнения из-за того, что он, как и некоторые другие «независимые» участники выборов, стали регулярно появляться на страницах окружных газет.
Также координатора поисково-спасательного отряда обвинили в том, что он, намереваясь участвовать в выборах, еще в середине мая оказался на наружной рекламе проекта «Лиза Алерт». Это расценили как досрочный старт предвыборной кампании.
В этом же уличили независимых кандидаток председателя «Совета матерей» Татьяну Буцкую и исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу. Имя последней оказалось на рекламе Центра защиты прав москвичей.
Sobesednik.ru направил запрос к участнику выборов-2021 Олегу Леонову с просьбой прокомментировать ситуацию и дополнит текст, когда получит ответ.
Напомним, что 26 июня Олег Леонов был задержан на Хохловской площади во время проведения встречи с участниками команды. Его обвинили в организации несанкционированного мероприятия.
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Рубрика: Общество