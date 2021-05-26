Покрас Лампас нанес на здание в Москве имена 400 пропавших детей

25 мая, в Международный день скорби по пропавшим детям художник Покрас Лампас с добровольцами из поискового отряда «Лиза Алерт» открыли мурал на стене здания в Москве.

Бетонное полотно высотой в шесть этажей расписано в авторской манере Покраса Лампаса именами 400 потерянных детей, пишет Daily Storm.

«Чем больше мы информированы о том, что, например, если ребенок пропал, можно быстро его найти, можно оперативно разместить информацию, найти людей, которые помогут, — тем больше шансов, что будут гораздо меньше детей пропадать без вести», — объясняет художник.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на МВД, в России ежегодно пропадают 40 тысяч детей. Эксперты замечают, что лишь 10% из этого числа связаны с преступлениями.