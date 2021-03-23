"Весь Кремль скоро также сбежит": Елена Малышева улетела в США и вызвала гнев россиян
Люди желают телеведущей не возвращаться и мечтают, чтобы к ней присоединились и другие персонажи
Исторически сложилось так, что люди, которые «говорят россиянам», как им «правильно» жить и быть «настоящими патриотами», сами свои «патриотизм и правильность» держат подальше от чужих взоров. Сколько историй знает современная Россия о чиновниках и депутатах с домами в солнечном Майами и гражданством Великобритании, США и других стран, которые обычным гражданам преподносят как средоточие зла и лицемерия.
Что говорить, если гражданство стран Запада порой находят даже у передовиков государственной пропаганды. К примеру, Елена Малышева.
Казалось бы, просто телеведущая с простой и познавательной программой о здоровье. Но Елена Васильевна ведь тоже порой прикладывает руку и свой авторитет среди многомиллионной аудитории для того, чтобы проталкивать в общество нарративы, выгодные власти. Взять хотя бы нашумевшую историю с повышением пенсионного возраста, который телеведущая не только поддержала, но ещё и предложила не ограничивать текущими изменениями и повысить снова.
А потому и внимание к фигурам вроде Малышевой у журналистов повышенное. К примеру, как сообщает «Эхо Москвы», не так давно Елена Васильевна прошла в Москве пограничный контроль как гражданка Соединённых Штатов, то есть, предъявив паспорт США, и вылетела из России. Радиостанция в своих соцсетях даже организовала опрос на предмет отношения граждан к американскому гражданству Малышевой.
Впрочем, даже без подведения его итогов становится понятно, что претензий к гражданству одного из «главных противников» страны многих лет, у россиян немало. В комментариях к публикации пользователи даже требуют лишить телеведущую российского гражданства, предлагают ей не возвращаться обратно и даже напомнили о том, какую позицию она заняла в период, когда власти принимали откровенно «антисоциальный», по мнению многих, закон.
«Если она оттуда не вернётся никогда, то претензий вообще нет».
«Все путинские после него сбегут на запад, как крысы, мы это увидим».
«Хорошо, что улетела. Вот бы они все улетели!»
«Она только деньги здесь зарабатывает, да и то, врёт всё время! А вся остальная её жизнь за бугром, и семья, и дворец её там! Зачем она тут?»
«Неплохо было бы лишить гражданства данного персонажа и всю её родню с заморозкой всех финансовых ресурсов и права находиться в США, а так это простое сотрясение воздуха».
«Эта гражданка США выступает за ещё большее повышение пенсионного возраста россиян».
«Уехала, и закрыть ей въезд в Россию. Совсем. Надоели карикатурные рожи».
«Весь Кремль скоро так же сбежит», – возмущаются граждане.
Теги: #Елена Малышева
Рубрика: Общество