"Весь Кремль скоро также сбежит": Елена Малышева улетела в США и вызвала гнев россиян

Исторически сложилось так, что люди, которые «говорят россиянам», как им «правильно» жить и быть «настоящими патриотами», сами свои «патриотизм и правильность» держат подальше от чужих взоров. Сколько историй знает современная Россия о чиновниках и депутатах с домами в солнечном Майами и гражданством Великобритании, США и других стран, которые обычным гражданам преподносят как средоточие зла и лицемерия.

Что говорить, если гражданство стран Запада порой находят даже у передовиков государственной пропаганды. К примеру, Елена Малышева.

Казалось бы, просто телеведущая с простой и познавательной программой о здоровье. Но Елена Васильевна ведь тоже порой прикладывает руку и свой авторитет среди многомиллионной аудитории для того, чтобы проталкивать в общество нарративы, выгодные власти. Взять хотя бы нашумевшую историю с повышением пенсионного возраста, который телеведущая не только поддержала, но ещё и предложила не ограничивать текущими изменениями и повысить снова.

А потому и внимание к фигурам вроде Малышевой у журналистов повышенное. К примеру, как сообщает «Эхо Москвы», не так давно Елена Васильевна прошла в Москве пограничный контроль как гражданка Соединённых Штатов, то есть, предъявив паспорт США, и вылетела из России. Радиостанция в своих соцсетях даже организовала опрос на предмет отношения граждан к американскому гражданству Малышевой.