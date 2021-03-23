"Теперь в морях Беларуси будут не только креветки с пармезаном, но и шампанское": в сети шутят из-за скандала с французами
Российский закон, перевернувший все с ног на голову, может оставить страну без французского шампанского, ну или "игристого вина"
История с французским шампанским набирает обороты. Недавно гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки его поставок в Россию в связи новым принятым законом. Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнёров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.
Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его лишь в отношении «российского шампанского», произведённого на территории России.
Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для продукции, поставляемой в Россию.
Парадокс в том, что именно во Франции, в Шампани производят шампанское, а у нас всё это время в действительности были «игристые вина». Но вот как все повернулось. Как пошутил в комментариях один из пользователей соцсетей: «Надо называть долларами, только рубли, напечатанные в России, а американские доллары, назвать конфетти зелёное».
– Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо, – отреагировал на всё это Шатийон. – Могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона? В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено.
По его словам, французские производители сейчас детально изучают новый российский закон и будут анализировать его последствия.
– На протяжении 20 лет мы ведём дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона, – подчеркнул Шатийон.
В сети тему обсуждают не очень живо (россиян, пробовавших настоящее французское шампанское не так много), но довольно любопытно.
«Вряд ли большая часть россиян заметит, что прекратились поставки французских вин. Французы, впрочем, тоже не сильно опечалятся – и до переворота на Украине и коронавируса поставки с/х продукции из Франции в Россию составляли всего 3% от общего производства этой продукции во Франции. Из них вино – всего одну пятую часть. Сейчас, полагаю, намного меньше», – предполагает читатель.
«В морях Беларуси теперь будут не только креветки и пармезан, но и французское шампанское», – шутит россиянин.
«Как так-то?! Я его никогда не пробовала, и, получается, не попробую? Как жить-то теперь?» – иронизирует сибирячка.
«В России хватает качественных вин, а теперь Россия защищает свой рынок от суррогата который в неё завозили под видом вина», – неожиданно заявляет то ли бот, то ли не разобравшийся в вопросе человек.
«Вы, видимо, даже не читали, о чем документ, подписанный Путиным. Там ничего нет про борьбу с суррогатом. Там про то, что шампанское произведённое во французской провинции Шампань теперь у нас будут продавать как игристое вино. Это как если на «Жигуль» приляпать эмблему от «Мерса», а на «Мерс» от «Жигулей», – объясняет житель столицы
«Логично, если есть свои виноградники, свои винзаводики, как тут админресурс не использовать… Интересно, а морковь со свёклой у нас кто из олигархов в стране "держит", кому за цены спасибо сказать-то?» – намекает на Геленджик читатель.
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Рубрика: Общество