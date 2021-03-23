"Теперь в морях Беларуси будут не только креветки с пармезаном, но и шампанское": в сети шутят из-за скандала с французами

История с французским шампанским набирает обороты. Недавно гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки его поставок в Россию в связи новым принятым законом. Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнёров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его лишь в отношении «российского шампанского», произведённого на территории России.

Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для продукции, поставляемой в Россию.

Парадокс в том, что именно во Франции, в Шампани производят шампанское, а у нас всё это время в действительности были «игристые вина». Но вот как все повернулось. Как пошутил в комментариях один из пользователей соцсетей: «Надо называть долларами, только рубли, напечатанные в России, а американские доллары, назвать конфетти зелёное».

– Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо, – отреагировал на всё это Шатийон. – Могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона? В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено.

По его словам, французские производители сейчас детально изучают новый российский закон и будут анализировать его последствия.