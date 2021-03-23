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Обнуленное шампанское

Российское законотворчество – процесс загадочный и генерирующий немало странного. И, пожалуй, самый странный на данный момент документ был подписан Владимиром Путиным на днях, 2 июля. Там президент обнулил шампанское.

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Фото: @Pixabay

Это огромный – на 76 страниц – блок поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и некоторым сопутствующим нормам.

Первыми в законопроект внимательно вчитались производители шампанского Moet Hennessy. Вчитались и ужаснулись. Потому как закон в новой редакции разрешает именовать «шампанским» только то шампанское, что производится в пределах Российской Федерации. А провинция Шампань со своими винодельнями идет лесом, равно как и все прочие зарубежные винодельни. И отныне их продукция понижается в звании до «игристого вина». Благо коньяк остается коньяком, и водку не велено признавать бурбоном.

Не знаем, ждать ли отдельное решение суда о признании фильма Сергея Соловьева «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» экстремистским материалом, так как там нагло утверждается, что шампанское должно делаться в Шампани. Но вот в Moet Hennessy психанули и заявили о прекращении своей продукции в Россию, так как переименовывать ее в «игристое вино» в компании не намерены. Правда, через некоторое время выдохнули и согласились переделать этикетки для продукции, поставляемой в Россию.

– Российский закон не в праве международное название «шампанское», – считает эксперт Владимир Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Но кого это волнует?

«Закон принят, он должен выполняться», -- заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС)

А еще одна новость, которую за историей с шампанским никто не заметил: Согласно новому закону, все действующие лицензии на производство, поставки и хранение вина и винных напитков теперь действуют только до 21 октября сего года. А заявление на их переоформление следует подать до 1 сентября. И там еще не известно, чем дело окончится.


Вольно или невольно, Владимир Путин сделал подарок бизнес-омбудсмену Борису Титову. Акции его "Абрау-Дюрсо" резко пошли вверх.

Теги: #шампанское

Рубрика: Общество

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