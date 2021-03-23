Обнуленное шампанское

Это огромный – на 76 страниц – блок поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и некоторым сопутствующим нормам.

Первыми в законопроект внимательно вчитались производители шампанского Moet Hennessy. Вчитались и ужаснулись. Потому как закон в новой редакции разрешает именовать «шампанским» только то шампанское, что производится в пределах Российской Федерации. А провинция Шампань со своими винодельнями идет лесом, равно как и все прочие зарубежные винодельни. И отныне их продукция понижается в звании до «игристого вина». Благо коньяк остается коньяком, и водку не велено признавать бурбоном.

Не знаем, ждать ли отдельное решение суда о признании фильма Сергея Соловьева «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» экстремистским материалом, так как там нагло утверждается, что шампанское должно делаться в Шампани. Но вот в Moet Hennessy психанули и заявили о прекращении своей продукции в Россию, так как переименовывать ее в «игристое вино» в компании не намерены. Правда, через некоторое время выдохнули и согласились переделать этикетки для продукции, поставляемой в Россию.