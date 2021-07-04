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Специалист рассказал, как добиться высоких зарплат в России

Как заявил президент компании "Мираторог", стоимость рабочей силы дешевеет, когда страна ввозит трудовых мигрантов

Фото: Дмитрий Мальтера

Чтобы повысить зарплату россиян необходимо уменьшить количество иностранных рабочих в стране. Об этом рассказал в интервью «РБК» президент компании «Мираторг» Виктор Линник.

Как заявил президент компании, стоимость рабочей силы дешевеет, когда страна ввозит трудовых мигрантов. В этой ситуации россиянам приходится конкурировать с иностранными рабочими: если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, «они просто не выживут».

По его мнению, из-за таких низких зарплат нет спроса на простые профессии. «Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?» — добавил Линник.

Специалист назвал иллюзией попытки решить проблемы работодателей через ввоз иностранных рабочих. Он считает, что если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос о привлечении мигрантов не должен стоять. 

По словам Линника, чтобы решить данную проблему есть много инструментов. Так, он предлагает уменьшить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза, а также заявил, что видит «здравый смысл» в идее заменить иностранных рабочих заключенными, о такой идеи заговорили во ФСИН еще весной.

Ранее стало известно, что управление ФСИН по Хабаровскому краю и компания «УК Бамстроймеханизация» договорились о создании трудового лагеря для принудительных работ заключенных региона. Они займутся строительством второй линии Байкало-Амурской магистрали.

Теги: #зарплата

Рубрика: Общество

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