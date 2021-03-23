Федерацию мигрантов России возмутило предложение снизить поток мигрантов

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение президента компании «Мираторг» Виктора Линника, согласно которому, чтобы повысить зарплату россиян, необходимо уменьшить квоты на ввоз трудовых мигрантов. О том, что не так с этой идеей, Коженов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Данный комментарий говорит только о непонимании человеком, что реально происходит. 99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать — вообще непонятно», — заявил глава Федерации мигрантов.

По его словам, в России есть квотирование только для "визовиков", которых приезжает где-то 1% от всех мигрантов. "Про зарплаты тоже, конечно, абсолютное непонимание, потому что мигрант должен не только здесь прожить, но и домой отправить (деньги — прим. ред), потому мигранты всегда зарабатывают больше, чем местные", — подчеркнул он, отметив, что зарплаты из-за мигрантов не падают. «Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают, поэтому тут что-то не то с комментарием», — добавил Коженов.

Ранее президента компании «Мираторг» Виктор Линник заявил, что стоимость рабочей силы в России дешевеет, когда страна ввозит трудовых мигрантов. В этой ситуации россиянам приходится конкурировать с иностранными рабочими. Чтобы решить эту проблему, он предложил уменьшить квоты на ввоз трудовых мигрантов в 4 раза.