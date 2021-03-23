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Федерацию мигрантов России возмутило предложение снизить поток мигрантов

По словам главы Федерации, в России 99% трудовых мигрантов приезжают из стран СНГ? и на них квоты не действуют

Фото: Global Look Press

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение президента компании «Мираторг» Виктора Линника, согласно которому, чтобы повысить зарплату россиян, необходимо уменьшить квоты на ввоз трудовых мигрантов. О том, что не так с этой идеей, Коженов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Данный комментарий говорит только о непонимании человеком, что реально происходит. 99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать — вообще непонятно», — заявил глава Федерации мигрантов. 

По его словам, в России есть квотирование только для "визовиков", которых приезжает где-то 1% от всех мигрантов. "Про зарплаты тоже, конечно, абсолютное непонимание, потому что мигрант должен не только здесь прожить, но и домой отправить (деньги — прим. ред), потому мигранты всегда зарабатывают больше, чем местные", — подчеркнул он, отметив, что зарплаты из-за мигрантов не падают. «Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают, поэтому тут что-то не то с комментарием», — добавил Коженов.

Ранее президента компании «Мираторг» Виктор Линник заявил, что стоимость рабочей силы в России дешевеет, когда страна ввозит трудовых мигрантов. В этой ситуации россиянам приходится конкурировать с иностранными рабочими. Чтобы решить эту проблему, он предложил уменьшить квоты на ввоз трудовых мигрантов в 4 раза.

Теги: #мигранты

Рубрика: Общество

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