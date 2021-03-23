Глухой телефон: Росморречфлот и Минобороны Украины не разобрались с сигналами
Ведомства не могут договориться: помогает Россия в аварии с рыболовецким судном или нет
Министерство обороны Украины сообщило, что Росморречфлот не приближался к аварийному украинскому судну ракетный катер Черноморского флота. Об обратном сообщал Национальный центр управления обороной РФ.
Росморречфлот же ответил, что украинская сторона отказалась от помощи российских военных.
Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко так разъяснил ситуацию «Интерфаксу»:
«Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра "Одесса". Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир. Это информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота»