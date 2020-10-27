Путин запретил сравнивать цели СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Президент России подписал федеральный закон, запрещающий приравнивать действия СССР к целям нацистской Германии во второй мировой войне, а также запретил отрицать решающую роль советского народа в победе. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

«Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ, либо при размещении информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и европейских стран оси», — говорится в тексте.

Согласно документу, запрещается, в частности, ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха, а также цитировать их выступления.

Федеральный закон вносит изменения в закон 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». По словам разработчиков закона, он направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ.

В октябре 2020 года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить публично сравнивать действия руководства СССР и Германии во время Великой Отечественной войны. Она заявила, что в России издаются книги, где отождествляются действия руководства СССР и Германии, а две уже вышедшие такие книги популярны среди молодежи.