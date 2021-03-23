"До Мишустина как до жирафа доходит?" В сети возмущаются, что чиновников начали прививать только сейчас

Стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников. Уточняется, что поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе, на рабочих местах.

Сказать, что россияне обалдели от такой новости, значит, не сказать ничего. И вот почему.

«Только сейчас? Нас уже 9 месяцев пытаются привить, а их только сейчас? Да на них и нужно было испытывать вакцину, получают много, а ничего не делают, а так бы польза была бы», – возмущён россиянин.

«У Мишустина прибалтийский менталитет или до жирафа медленно доходит? Туточки по всей России который месяц СМИ и оперштабы распространяют коронавирус и вакцинацию. А Мишустин только сегодня выдал поручение. Чудеса бывают», – солидарен с первым комментатором следующий.