Вчера, в 23:13

"До Мишустина как до жирафа доходит?" В сети возмущаются, что чиновников начали прививать только сейчас

Премьер поручил обеспечить возможность вакцинации чиновников, в том числе, на рабочих местах

Фото: Global Look Press

Стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников. Уточняется, что поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе, на рабочих местах.

Сказать, что россияне обалдели от такой новости, значит, не сказать ничего. И вот почему.

«Только сейчас? Нас уже 9 месяцев пытаются привить, а их только сейчас? Да на них и нужно было испытывать вакцину, получают много, а ничего не делают, а так бы польза была бы», – возмущён россиянин.

«У Мишустина прибалтийский менталитет или до жирафа медленно доходит? Туточки по всей России который месяц СМИ и оперштабы распространяют коронавирус и вакцинацию. А Мишустин только сегодня выдал поручение. Чудеса бывают», – солидарен с первым комментатором следующий.
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«Неужели чиновники ещё не провакцинировались? А что, так можно было?! Чиновников тоже можно прививать?! А чего с народа начали? Чиновникам-то вакцина явно нужнее! Они же всех важнее, без них никуда. Мы подождём! Пусть они сначала. Глядишь, чего и изменится в жизни народа…» – идёт ещё один похожий комментарий.

«Получается, что чиновники, а это в большинстве едросики, являются антипрививочниками? Почему молчат СМИ? Привейте и детей чиновников. Всех», – предлагает петербуржец.

«Они наверняка все больные и у них медотводы есть», – предполагает, что чиновники могут массово «откосить» россиянин.

«Да, народ не верит – даёшь видео!» – требует подтверждение вакцинации читатель.

«Правильно. Хватит нюхать. Даёшь колоться!» – выдаёт острую шутку москвич.

«Для наших чиновников нужна прививка от жадности, а не от коронавируса», – краток, но, наверное, точен следующий комментатор.

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