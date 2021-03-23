"До Мишустина как до жирафа доходит?" В сети возмущаются, что чиновников начали прививать только сейчас
Премьер поручил обеспечить возможность вакцинации чиновников, в том числе, на рабочих местах
Стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников. Уточняется, что поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе, на рабочих местах.
Сказать, что россияне обалдели от такой новости, значит, не сказать ничего. И вот почему.
«Только сейчас? Нас уже 9 месяцев пытаются привить, а их только сейчас? Да на них и нужно было испытывать вакцину, получают много, а ничего не делают, а так бы польза была бы», – возмущён россиянин.
«У Мишустина прибалтийский менталитет или до жирафа медленно доходит? Туточки по всей России который месяц СМИ и оперштабы распространяют коронавирус и вакцинацию. А Мишустин только сегодня выдал поручение. Чудеса бывают», – солидарен с первым комментатором следующий.
«Неужели чиновники ещё не провакцинировались? А что, так можно было?! Чиновников тоже можно прививать?! А чего с народа начали? Чиновникам-то вакцина явно нужнее! Они же всех важнее, без них никуда. Мы подождём! Пусть они сначала. Глядишь, чего и изменится в жизни народа…» – идёт ещё один похожий комментарий.
«Получается, что чиновники, а это в большинстве едросики, являются антипрививочниками? Почему молчат СМИ? Привейте и детей чиновников. Всех», – предлагает петербуржец.
«Они наверняка все больные и у них медотводы есть», – предполагает, что чиновники могут массово «откосить» россиянин.
«Да, народ не верит – даёшь видео!» – требует подтверждение вакцинации читатель.
«Правильно. Хватит нюхать. Даёшь колоться!» – выдаёт острую шутку москвич.
«Для наших чиновников нужна прививка от жадности, а не от коронавируса», – краток, но, наверное, точен следующий комментатор.
Теги: #Мишустин, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Общество