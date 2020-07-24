"Уйдите уже, хватит позорить страну": Песков взбесил россиян словами об обязательной вакцинации
В России всё больше нарастает социальная напряжённость и недовольство общества действиями властей
В России, и это совершенно очевидно, всё больше нарастает социальная напряжённость и недовольство общества действиями властей, направленными на борьбу с распространением коронавируса. И если в 2020 году многие люди с пониманием относились к порой весьма жёстким ограничениям, то в новом году их терпение начинает иссякать.
Мало того, что власти проводят массовые мероприятия на своё усмотрение, вроде ПМЭФ, «Алых парусов» и «Евро-2020» в том же Петербурге, после чего внезапно меняют вектор своей «антиковидной» стратегии, вводя ограничения на работу обычных кафе и ресторанов.
Недостаточно постоянных стенаний столичных властей с жалобами на низкие темпы вакцинации, введение обязательных прививок для работников сферы услуг и транспорта и дискриминационного «бесковидного» режима работы заведений общепита.
Нужно ещё и продолжать ежедневно убеждать население в том, что никаких попыток ввести в стране обязательную вакцинацию нет. И это при том, что опыт столицы и Петербурга постепенно перенимают другие регионы.
Более того, похоже, что больше всего россияне в данной ситуации раздражены позицией Кремля, который делает вид, что ничего особенного не происходит. Президент Владимир Путин, и вовсе, отмалчивается, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков раз за разом повторяет одну и ту же мантру: «никакой обязательной вакцинации в России нет».
К слову, не так давно представитель Кремля выступил с очередным похожим заявлением. По его утверждению, ни юридически, ни фактически обязательной вакцинации в России нет. При этом обязательная иммунизация для «отдельных групп граждан» по состоянию на сегодняшний день введена уже в 23 субъектах Федерации.
Разумеется, россиян слова Пескова откровенно взбесили, а потому в социальных сетях в его адрес посыпалась настоящая лавина гневных комментариев, авторы которых призывают главу кремлёвской пресс-службы уйти в отставку и обвиняют его во лжи.
«Короче опять не обязательно, но обязательно, и вообще ничего не обязательно, но в целом обязательно то, что не обязательно».
«Да, но только тебя уволят, если у тебя её нет».
«Враньё. Попробуй не сделай. Увольнением угрожают».
«Скоро прямая линия, Песков позиции свои корректирует».
«Песков не в себе. Принудиловка идёт полным ходом».
«А Собянин и Песков в одной стране живут?»
«Я извиняюсь спросить, они что там курят? В цирк можно не ходить».
«Песков как всегда в другой реальности!»
«Меня уже обязал работодатель вакцинироваться. И все знакомые так же. Никто не хочет. Ненависть растёт».
«Прям переобувается на ходу».
«Вот она – политическая проституция».
«Трепло, уйдите уже, хватит позорить страну», – возмущаются россияне.
Теги: #коронавирус, #вакцинация, #Песков
Рубрика: Общество