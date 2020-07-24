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"Уйдите уже, хватит позорить страну": Песков взбесил россиян словами об обязательной вакцинации

В России всё больше нарастает социальная напряжённость и недовольство общества действиями властей

Фото: Global Look Press

В России, и это совершенно очевидно, всё больше нарастает социальная напряжённость и недовольство общества действиями властей, направленными на борьбу с распространением коронавируса. И если в 2020 году многие люди с пониманием относились к порой весьма жёстким ограничениям, то в новом году их терпение начинает иссякать.

Мало того, что власти проводят массовые мероприятия на своё усмотрение, вроде ПМЭФ, «Алых парусов» и «Евро-2020» в том же Петербурге, после чего внезапно меняют вектор своей «антиковидной» стратегии, вводя ограничения на работу обычных кафе и ресторанов. 

Недостаточно постоянных стенаний столичных властей с жалобами на низкие темпы вакцинации, введение обязательных прививок для работников сферы услуг и транспорта и дискриминационного «бесковидного» режима работы заведений общепита.

Нужно ещё и продолжать ежедневно убеждать население в том, что никаких попыток ввести в стране обязательную вакцинацию нет. И это при том, что опыт столицы и Петербурга постепенно перенимают другие регионы.

Более того, похоже, что больше всего россияне в данной ситуации раздражены позицией Кремля, который делает вид, что ничего особенного не происходит. Президент Владимир Путин, и вовсе, отмалчивается, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков раз за разом повторяет одну и ту же мантру: «никакой обязательной вакцинации в России нет».

К слову, не так давно представитель Кремля выступил с очередным похожим заявлением. По его утверждению, ни юридически, ни фактически обязательной вакцинации в России нет. При этом обязательная иммунизация для «отдельных групп граждан» по состоянию на сегодняшний день введена уже в 23 субъектах Федерации.

"Какой-то мрак": Политолог поразилась Пескову, вступившемуся за "Алые паруса" и Беглова

Разумеется, россиян слова Пескова откровенно взбесили, а потому в социальных сетях в его адрес посыпалась настоящая лавина гневных комментариев, авторы которых призывают главу кремлёвской пресс-службы уйти в отставку и обвиняют его во лжи.

«Короче опять не обязательно, но обязательно, и вообще ничего не обязательно, но в целом обязательно то, что не обязательно».

«Да, но только тебя уволят, если у тебя её нет».

«Враньё. Попробуй не сделай. Увольнением угрожают».

«Скоро прямая линия, Песков позиции свои корректирует».

«Песков не в себе. Принудиловка идёт полным ходом».

«А Собянин и Песков в одной стране живут?»

 «Я извиняюсь спросить, они что там курят? В цирк можно не ходить».

«Песков как всегда в другой реальности!»

«Меня уже обязал работодатель вакцинироваться. И все знакомые так же. Никто не хочет. Ненависть растёт».

«Прям переобувается на ходу».

«Вот она – политическая проституция».

«Трепло, уйдите уже, хватит позорить страну», – возмущаются россияне.

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