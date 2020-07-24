"Уйдите уже, хватит позорить страну": Песков взбесил россиян словами об обязательной вакцинации

В России, и это совершенно очевидно, всё больше нарастает социальная напряжённость и недовольство общества действиями властей, направленными на борьбу с распространением коронавируса. И если в 2020 году многие люди с пониманием относились к порой весьма жёстким ограничениям, то в новом году их терпение начинает иссякать.

Мало того, что власти проводят массовые мероприятия на своё усмотрение, вроде ПМЭФ, «Алых парусов» и «Евро-2020» в том же Петербурге, после чего внезапно меняют вектор своей «антиковидной» стратегии, вводя ограничения на работу обычных кафе и ресторанов.

Недостаточно постоянных стенаний столичных властей с жалобами на низкие темпы вакцинации, введение обязательных прививок для работников сферы услуг и транспорта и дискриминационного «бесковидного» режима работы заведений общепита.

Нужно ещё и продолжать ежедневно убеждать население в том, что никаких попыток ввести в стране обязательную вакцинацию нет. И это при том, что опыт столицы и Петербурга постепенно перенимают другие регионы.

Более того, похоже, что больше всего россияне в данной ситуации раздражены позицией Кремля, который делает вид, что ничего особенного не происходит. Президент Владимир Путин, и вовсе, отмалчивается, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков раз за разом повторяет одну и ту же мантру: «никакой обязательной вакцинации в России нет».

К слову, не так давно представитель Кремля выступил с очередным похожим заявлением. По его утверждению, ни юридически, ни фактически обязательной вакцинации в России нет. При этом обязательная иммунизация для «отдельных групп граждан» по состоянию на сегодняшний день введена уже в 23 субъектах Федерации.