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Маленький мальчик гаишником стал: 5-летний челябинец работает автоинспектором

Кто-то радуется, а кто-то возмущается: в уральском селе ребенок в форме сотрудника ДПС останавливает нарушителей

Фото: соцсети

В Снежинске Челябинской области «несет службу» 5-летний сотрудник ДПС. Мальчик в форме автоинспектора и с жезлом останавливает машины.

5-летнего Максима Летягина можно увидеть на дороге у садового товарищества «Улыбка», где находится дача его родителей. Под присмотром папы мальчик останавливает жезлом автомобилистов, которые нарушают скоростной режим или едут с выключенными фарами. Автомобилисты, как ни странно, подчиняются и останавливаются.

Стать гаишником Максим решил в три года. Родители купили ему костюм, атрибутику и записали в кружок «Юные инспектора движения». Новость о маленьком суровом челябинском гаишнике вызвала ажиотаж, но умиляются не все. «Родителей надо оштрафовать, это опасно и ни грамма не смешно», – пишет недовольный пользователь. С мальчиком лично пообщался начальник городской автоинспекции, юному инспектору показали служебную машину и рацию, сделали фотографии.

Но найдется ли Максиму место в автоинспекции, когда он подрастет, еще вопрос. Ведь мальчик не берет взятки. Даже конфетами.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Маленький мальчик гаишником стал».

Рубрика: Общество

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