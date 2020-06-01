Путин поручил правительству до 15 июля обеспечить вакцинацию мигрантов от COVID-19

Путин поручил правительству представить до 30 июня доклад об обеспечении в стране возможности для платных прививок от коронавируса для иностранцев. Утвержденный перечень его поручений по итогам ПМЭФ опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в перечне. Результаты должны быть представлены до 30 июня.

Президент также поручил организовать до 15 июля вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, ситуация в России продолжает оставаться напряжённой. Регионы постепенно принимают решения об обязательной вакцинации «для определённых групп населения», из-за двойного роста новых случаев заражения. В связи с этим, общество заговорило о новом локдауне в стране. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, локдаун федерального уровня вводить не планируется. Однако, по его словам, регионы вправе применять все необходимые меры для сдерживания распространения вируса. Таким образом, у россиян сложилось мнение, что Кремль «сливается» в условиях большой угрозы, перекладывая всю ответственность на регионы.