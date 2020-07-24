Из-за жары смог в Москве может повториться? Минприроды обещает этого не допустить

Минприроды сообщило, что после наводнившего московский регион смога 2010 года был предпринят комплекс мер по недопущению новых торфяных пожаров. Они уверяют, что подобного в Москве больше не повторится. Напомним, в 2010 году смог в Москве и области стал причиной роста смертности.

«Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году», — пояснили ТАСС в природоохранном ведомстве.

Среди задействованных механизмов по недопущению новых пожаров указывается обводнение в трехлетный период с 2010 по 2013 годы более 74 тысяч гектаров торфяников, на которые приходятся 85 участков, в наибольшей степени склонных к возгоранию. Это не только позволяет снизить вероятность пожара, но и облегчает его тушение при необходимости.

Также для предотвращения лесных пожаров была внедрена четырехуровневая система мониторинга. В Минпророды отчитываются о снижении числа природных пожаров в ряде регионов.

Неделю назад эксперт Гидромецентра предупреждал, что тема торфяных пожаров может актуализироваться в случае, если в ближайшие пять дней температура в московском регионе не снизится, а обильные осадки, выпавшие в мае, также снижают вероятность сильных пожаров.